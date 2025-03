Getafe - Cádiz; resumen y resultado (0-0)

Salir del descenso y volver a ganar. El Cádiz CF busca un doble objetivo ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Los amarillos, tras ganar al Atlético , quieren más y para ello tienden que demostrarlo frente al cuadro madrileño.

Buenas tardes cadistas!!! Comenzamos ya con el Getafe vs Cádiz, saludos de Rubén López

Once del Cádiz. Sale Momo lesionado y entra Chust

Once del Getafe. David Soria, Portu, Juan Iglesias, Djené, Mitrovic, Duarte. Milla, Aleña, Maksimovic, Mayoral y Unal

Jugada de ataque del Cádiz que no acaba Álex!!!