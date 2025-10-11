El largo viaje del Huesca para jugar ante el Cádiz CF

El Cádiz CF recibe este domingo a las 18.30 horas al Huesca, un equipo que descansará durante el sábado y el domingo en el gaditano Hotel Occidental. Antes entrenará en la Ciudad Deportiva de la Bahía de Cádiz (El Rosal), cedida por el club cadista, para que el equipo de Sergi Guilló lleve a cabo su último entrenamiento de la semana en torno a las 18.15 horas y a puerta cerrada.

Ha sido este sábado cuando el equipo altoaragonés ha llevado a cabo un largo viaje de ida, con salida de la Base Aragonesa a las nueve de la mañana. Primero han recorrido kilómetros en autobús hasta llegar a la Estación de Delicias, en Zaragoza.

En la capital maña ha llegado el momento de continuar con el trayecto. En este caso en tren AVE hasta Sevilla, con salida a las 10.22 horas y llegada a la Estación de Santa Junta. Una vez llegados a la capital andaluza, la expedición del Huesca ha viajado en autobús hacia el Hotel Occidental de Cádiz. Desde ahí ponen rumbo a El Rosal y vuelven.

Los detalles de la vuelta

Una vez concluido el encuentro el domingo por la tarde, el Huesca pernoctará una noche más en el mismo hotel. Después tocará coger el autobús rumbo a Sevilla y desde la capital hispalense saldrá un tren AVE con destino a Zaragoza.

Al igual que en la ida, desde la Estación de Delicias, en Zaragoza, el equipo pondrá rumbo hacia la Base Aragonesa, llegando en torno a las 15.00 horas del lunes y dando por finalizado uno de sus viajes más largos de la temporada.

Y todo ello con una nueva salida el siguiente fin de semana con San Sebastián como destino. Un viaje, eso sí, bastante más cercano para los altoaragoneses que el de este fin de semana.