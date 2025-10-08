La afición del Huesca se centra en el viaje a San Sebastián

Dos salidas consecutivas tiene la SD Huesca en LaLiga Hypermotion y desde la entidad altoaragonesa ya trabajan para que su equipo se vea arropado en las gradas. La primera es a Cádiz este domingo 12 de octubre a las 18.30 horas. La siguiente es a San Sebastián el sábado 18 de octubre a las 21.00 horas.

Más de mil kilómetros y en torno a nueve horas y media por carretera es la importante distancia que separa Huesca de Cádiz. Más la vuelta. Toda una odisea, aunque la cita liguera coincida con el festivo 12 de octubre.

Y es que la opción tren o avión también es complicada porque no existen combinaciones directas entre la capital oscense y La Tacita de Plata.

25 euros es el precio de cada entrada para la afición de la SD Huesca en el Estadio del Cádiz CF, un recinto que visitaron en su última salida de la pasada temporada. Entonces el Cádiz CF no se jugaba nada, sólo el honor, frente a un equipo altoaragonés que tenía que seguir optando al 'play off' de ascenso a Primera. El 4-0 final después de una sensacional primera mitad del equipo de Gaizka Garitano hizo que el largo viaje de los oscenses a la capital gaditana se convirtiese en una pesadilla.

𝙋𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖𝙙𝙖: Nuevo Mirandilla



📣 A la venta las entradas en ZONA VISITANTE para el #CádizHuesca de este domingo.



🎟️ 25 euros

📍 Oficina de Atención al Aficionado (Coso Bajo 13-15)

🗓️ Lunes 6 y martes 7, de 17:00h a 20:00h. pic.twitter.com/2XAVr7HPBW — SD Huesca (@SDHuesca) October 6, 2025

'Juntos a San Sebastián'

Algunos seguidores del Huesca estarán en tierras gaditanas, pero se percibe que mucho más numerosa será la expedición a tierras donostiarras una semana después. La principal razón es la distancia, ya que en algo más de tres horas (265,4 kilómetros por carretera) podrán estar los oscenses en San Sebastián. Un viaje mucho más liviano que recorrer casi toda la Península Ibérica para plantarse en Cádiz. Máxime cuando queda mucha temporada y son tres puntos más.

Tanto se han enfocado en el Huesca en organizar el viaje de su afición a San Sebastián para jugar ante la Real Sociedad B que ya lo preparado, sin haber jugado aún ante el Cádiz CF. Y todo ello bajo el lema 'Juntos a San Sebastián'.

¡𝙅𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙖 𝙎𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙗𝙖𝙨𝙩𝙞𝙖́𝙣!



Acompáñanos en el #RealSociedadBHuesca

🗓️ Sáb 18, 21:00h.



🎟️ Entrada - 20€

🎟️➕🚍 Entrada y bus - 60€



📝 Reserva tu plaza en la Oficina de At. al Aficionado - Martes 7, miércoles 8, martes 14 y miércoles 15, de 17.00h a 20:00h. — SD Huesca (@SDHuesca) October 7, 2025

También existen otros asuntos que repercuten de manera positiva en la afición oscense de cara a visitar el País Vasco: la entrada es más barata (20 euros frente a 25 euros en Cádiz) y se organiza un viaje en autobús (60 euros más el coste de la entrada). Todo ello sin olvidar que el encuentro es un sábado por la noche, por lo que el domingo podrán descansar los seguidores que se desplacen.

En definitiva, y salvo sorpresa mayúscula, en San Sebastián habrá más bufandas y camisetas del Huesca que en Cádiz. Y es totalmente lógico.