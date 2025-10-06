Promoción de entradas para abonados cadistas en el Cádiz - Huesca

El Cádiz CF vuelve a buscar el aliento de su afición de cara a la próxima cita liguera en su Estadio frente al Huesca.Será el próximo domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a las 18.30 horas. La cita corresponde a la novena jornada de LaLiga Hypermotion.

De cara a este día festivo, el Cádiz CF pone a la venta una promoción de entradas para sus abonados de Preferencia Alta y Tribuna Alta. Cada abonado puede retirar una localidad de las 500 entradas que a 10 euros cada una de ellas se pondrán a la venta desde este lunes 6 de octubre a las 16.00 horas. Será exclusiva a través de internet.

ℹ️Información sobre la venta de entradas para el partido ante la @SDHuesca



🎫La venta comienza esta tarde a partir de las 16 horas https://t.co/s0JzYJv9JZ pic.twitter.com/RDK1HJ4Bd0 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 6, 2025

Precios y horarios

Los precios del resto de las localidades para ver en directo el Cádiz - Huesca desde el Estadio son las siguientes:

- Tribuna Alta: 80 euros.

- Tribuna Baja: 95 euros.

- Preferencia Baja: 60 euros.

- Preferencia Alta: 50 euros.

El horario de atención al socio es el siguiente:

- Lunes, de 16.00 a 18.00 horas.

- Martes (festivo en Cádiz al ser el Día de la Patrona), de 11.00 a 14.00 horas.

- Miércoles , jueves y viernes, de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

- Sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

- Domingo, de 11.30 horas hasta el inicio del encuentro a las 18.30 horas.

* Teléfono de información: 956000011.