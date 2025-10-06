Gaizka Garitano: "Hemos merecido más"

No pudo el Cádiz dar un golpe sobre la mesa ante la UD Las Palmas y, lejos de situarse en lo más alto de la tabla, consumó su primera derrota de la temporada en un encuentro en el que ambos equipos tuvieron sus oportunidades. Sin embargo, fue Sergio Barcia el que acertó en los compases finales para frenar el invicto del cuadro cadista y cortar la buena dinámica defensiva del equipo.

Tras el encuentro, Gaizka Garitano destacó el esfuerzo de sus jugadores. «Estoy orgulloso del equipo y del partido que hemos hecho en un escenario de los más grandes de Segunda. Hemos merecido más. Ellos han llevado algo más el peso del juego, pero nuestra defensa ha estado bien organizada y hemos generado ocasiones claras para conseguir un mejor resultado».

El técnico también analizó la jugada del gol rival, en la que Sergio Barcia rema´to en el segundo palo un centro desde el saque de esquina. «Fue una pena porque estábamos bien, incluso con ocasiones claras, pero en un balón parado con un jugador menos recibimos el gol».

Una de las mejores noticias del choque fue el regreso de Kirian Rodríguez a los terrenos de juego tras 244 días de ausencia. Garitano reconocía que «le admiro mucho, es un gran futbolista y un luchador. El fútbol es un aprendizaje para la vida, y nos alegra verlo de nuevo en acción tanto a nivel humano como deportivo».

Respecto a la planificación táctica, explicó que «el partido había que madurarlo. Ellos manejan bien el balón y no tenían prisa, y nosotros tampoco. Hemos estado tácticamente perfectos, concediendo solo el gol, y hemos generado ocasiones claras. Incluso después del gol tuvimos dos oportunidades muy claras para empatar, que para mí habría sido un resultado más justo».

Sobre los cambios de ambos equipos, Garitano afirmó que «ellos tienen una plantilla de gran nivel y siempre salen buenos jugadores. Nosotros no perdimos la cara al partido en ningún momento y seguimos buscando el gol hasta el final». Finalmente, confirmó la ausencia de Efe Aghama por problemas físicos. «Llevaba toda la semana con un esguince de tobillo y no estaba apto para jugar», finalizaba,

A pesar de la derrota, el Cádiz CF se marcha de Gran Canaria con sensaciones positivas y la mirada puesta en su próximo duelo en el Nuevo Mirandilla.