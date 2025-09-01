Entradas a 20 euros para los abonados del Cádiz CF en la próxima visita a San Sebastián

Los seguidores del Cádiz CF ya estuvieron presentes en Leganés.

El Cádiz CF disputará el próximo domingo 7 de septiembre a las 16.15 horas su cuarto encuentro de la temporada en LaLiga Hypermotion. Será en el Estadio de Anoeta ante la Real Sociedad B, un equipo recién ascendido a la categoría de plata.

Los gaditanos, entrenados por el técnico vasco Gaizka Garitano, llegan muy ilusionados a la cita al sumar siete puntos de nueve posibles, con gol 'in extremis' incluido del georgiano Iuri Tabatadze para dar la victoria a los amarillos frente al Albacete Balompié (2-1).

Ahora toca viajar al norte de España en el segundo desplazamiento de la temporada. Ahora bien, allí también habrá muchos seguidores del Cádiz CF en las gradas.

La afición del Cádiz CF está con su equipo. NACHO FRADE

Horario de venta de entradas

En este sentido, el Cádiz CF pondrá a disposición de sus socios entradas a un precio único de 20 euros. La venta se realizará exclusivamente para abonados en la Oficina de Atención al Socio en las siguientes fechas y horarios:

- Lunes, martes y miércoles de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas

- Jueves de 9.30 a 12.00 horas.

Para cualquier consulta o gestión relacionada con la adquisición de localidades, los socios del Cádiz CF pueden ponerse en contacto con el club a través del teléfono 956 00 00 11.

Si en Butarque ante el Leganés ya estuvo muy arropado el Cádiz CF por sus seguidores, ahora no será menos en la visita a San Sebastián.