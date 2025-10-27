Cuarta posición para el Cádiz CF

Sumar un punto de los últimos seis, cuatro de los últimos doce, ha pasado cierta factura al Cádiz CF. El equipo gaditano, que ha llegado a ser líder de LaLiga Hypermotion, actualmente es el cuarto clasificado con 19 puntos, los mismos que tienen Las Palmas (segundo) y Almería (tercero). Todos ellos situados a tres puntos del líder Racing de Santander.

Tan comprimida e igualada está la tabla clasificatoria en la categoría de plata del fútbol español que Burgos, Sporting y Ceuta siguen los pasos de los amarillos con un punto menos. Eso sí, burgaleses y gijoneses cerrando los puestos de 'play off' de ascenso a Primera, privilegio que comparten con Almería y Cádiz CF.

Pero no es el Cádiz CF el único que fue líder y que ahora no pasa por su mejor momento de la temporada. Lo mismo le ha pasado al Dépor, que ahora es el octavo clasificado con 17 puntos. Los blanquiazules acumulan cinco semanas sin ganar y ayer salvaron los muebles 'in extremis' en Riazor frente al Valladolid con un gol de Yeremay de penalti en el 98' (1-1).

Un Andorra venido a menos

Otro que se ha desfondado es el Andorra, el siguiente adversario liguero del Cádiz CF el próximo domingo a las 14.00 horas. Los norteños fueron goleados por el Málaga en La Rosaleda (4-1) y nada más que han sumado un punto de los últimos doce. Su última victoria fue ante el Racing de Santander, que ahora es el líder, en El Sardinero (1-2). Actualmente son duodécimos con 15 puntos, cuatro menos que el Cádiz CF.

Y del siguiente rival al que ha sido último contrincante liguero del Cádiz CF. Y es que el Granada delimita la zona de descenso a la Primera RFEF con once puntos, ocho menos que la escuadra de Gaizka Garitano. Junto al equipo nazarí están en los puestos bajos Real Sociedad B (9 puntos), Mirandés (9 puntos) y Zaragoza (6 puntos).