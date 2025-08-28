Chris Ramos estrena titularidad en el Botafogo, pero esta vez no marca

Chris Ramos tuvo su primera titularidad con el Botafogo, su nuevo equipo, aunque esta vez no pudo marcar. El delantero gaditano, que hace pocos días dejaba su sello con un doblete en la victoria del 'Fogao' ante el Juventude, partía de inicio por primera vez desde que es jugador de la escuadra brasileña.

Esta vez el rival era el Vasco da Gama y la cita acababa en tablas (1-1) en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil. Un encuentro a domicilio celebrado en el Estadio Sao Januario en el que el Botafogo se adelantaba en el electrónico con un gol de Arthur Cabral. Después igualaban los locales con un tanto de Jair Rodrigues Júnior.

Chris Ramos disputó 58 minutos de la cita, ya que fue sustituido por Savarino. Esta vez no tuvo el acierto de su estreno con el Botafogo, cuando Chris Ramos entró como recambio e hizo un gol en el minuto 83 y otro más en el 92 tras haber entrado en el rectángulo de juego en el minuto 67. Sin lugar a dudas fue el estreno anhelado por cualquier futbolista.

O Glorioso tá escalado para duelar com o Vasco pela Copa do Brasil! 🔥💪🏾 #VamosBOTAFOGO



Apresentado por @vbet_brasil pic.twitter.com/4VS9oSkm3b — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 27, 2025

Los inicios de Chris Ramos en Brasil

De esta manera demuestra Davide Ancelotti que da confianza al delantero gaditano en tierras brasileñas. Un ariete al que ya conocía tras su paso por LaLiga, ya que mientras él era el segundo entrenador del Real Madrid, Chris Ramos estaba en la punta de lanza del Cádiz CF cuando militaba en Primera.

Así continúa la aventura de Chris Ramos en Brasil con un equipo que justo antes del debut del delantero gaditano dijo adiós a la Copa Libertadores, competición en la que el Botafogo defendía el título de campeón, en los octavos de final al caer eliminado ante el Liga de Quito.