Carlos Fernández, ex del Cádiz CF, pone rumbo a un nuevo destino en LaLiga Hypermotion

Si nada se tuerce en el último momento, Carlos Fernández seguirá jugando en LaLiga Hypermotion. Eso sí, no lo hará en el Cádiz CF y sí en uno de sus adversarios esta temporada. Curiosamente en el Mirandés, escuadra que visitó tierras gaditanas en el estreno liguero (1-0), por lo que el delantero sevillano no volverá en LaLiga Hypermotion a la que fue su casa la pasada temporada.

Carlos Fernández no entraba en los planes de Sergio Francisco, nuevo entrenador de la Real Sociedad, y tendrá que volver a salir cedido. De nuevo a la categoría de plata para intentar recuperar las buenas sensaciones que le llevaron a San Sebastián tras sus aventuras en Deportivo y Granada tras salir de la cantera del Sevilla FC.

Las lesiones truncaron las grandes expectativas que había puestas en un delantero que no ha triunfado en el club 'txuri-urdin', con el que sigue teniendo contrato hasta el 30 de junio de 2026.

Carlos Fernández durante el Cádiz - Mirandés de la temporada pasada. F. J.

Un gol en toda la temporada

Si bien es cierto que en Cádiz tuvo bastantes minutos, Carlos Fernández nunca terminó de demostrar el potencial que se esperaba de él. Disputó más de 1600 minutos oficiales en 32 encuentros oficiales, 18 de ellos como titular y, aunque aportó algunas cosas al equipo, apenas marcó un gol. Fue en la recta final de la temporada en una victoria ante el Almería (2-1). A fin de cuentas, un rendimiento muy inferior a lo esperado a su llegada a La Tacita de Plata.

Carlos Fernández durante su etapa en el Cádiz CF. NACHO FRADE

Ahora, y así lo apuntan varias fuentes, Carlos Fernández buscará renacer en Anduva. Esta nueva aventura la inicia a sus 29 años de edad y con la presencia en su nuevo equipo, entre otros, de Gonzalo Petit, delantero uruguayo cedido por el Real Betis que ya tuvo minutos en Cádiz.

El delantero sevillano, ex del Cádiz CF, se convertirá así en uno de los ansiados refuerzos de un Mirandés que ya toma la directa en cuanto a incorporaciones. Algo que, sin lugar a dudas, le hacía falta porque llegó a tierras gaditanas con lo justo e incluso se quedó sin hacer cambios en el estreno liguero.