La cantera saca a flote al Cádiz CF en el Nuevo Arcángel de Córdoba

Dos jugadores formados en la cantera del Cádiz CF dieron con sus goles la victoria al equipo gaditano en Córdoba (1-2). Un triunfo que sabe de la mejor forma posible después de más de un mes y medio sin victorias de los amarillos en LaLiga Hypermotion.

Fueron José Antonio de la Rosa y Moussa Diakité los encargados de materializar los dos tantos del Cádiz CF al empezar la segunda mitad. Ellos y las fenomenales intervenciones de otro canterano como Víctor Aznar dieron empaque al triunfo amarillo en el terreno blanquiverde.

Un balón de oxígeno para el Cádiz CF y un voto de confianza para dos jóvenes futbolistas que no estaban pasando por su mejor momento. Y es que Moussa Diakité, aunque ha sido titular en muchos encuentros esta temporada, no se había mostrado con la regularidad necesaria en los últimos tiempos.

Todo eso había provocado los continuos cambios de Gaizka Garitano en la sala de máquinas, donde Moussa Diakité llegó a perder su sitio en ocasiones. Y eso que el joven centrocampista maliense fue una apuesta del entrenador desde su llegada al banquillo del Cádiz CF.

Sin lugar a dudas, la mejor manera de responder a esa confianza es con una notable actuación, que además en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba llegó acompañada de un gol espectacular. Moussa Diakité no lo dudó y colocó el 0-2 en el electrónico con un zambombazo que se coló por la escuadra de la portería defendida por el guardameta cordobesista Iker Álvarez.

Vaya golazo, Moussa



Diakité levantó la vista, miró la portería, y disparó con todas sus fuerzas



¡BRUTAL!

«Es un gol muy importante para nosotros, ya que nos sirve para seguir creciendo y para seguir trabajando. Estos tres puntos son para los aficionados», señalaba el centrocampista de 23 años de edad al terminar el derbi.

Moussa Diakité también era realista en los medios oficiales del Cádiz CF y apuntaba: «Sabíamos que no estábamos bien. Hemos preparado muy bien la semana y el partido, y nos ha salido».

Y todo ello explicado son risas y muy buen humor, tal y como es habitual en Mussa Diakité: «Tenía una apuesta interna con algunos compañeros… Al final me la llevo yo».

A fin de cuentas era para estar contentos porque el Cádiz CF no ganaba a domicilio desde el lejano 21 de septiembre y no marcaba goles lejos de La Tacita de Plata desde hacía 432 minutos.

Un subidón de moral

En este sentido, José Antonio de la Rosa fue también claro: «Sabíamos que en la primera parte ellos habían estado mejor. Hemos aguantado como hemos podido porque sabíamos que íbamos a tener ocasiones, y las que hemos tenido las hemos podido meter. Estamos muy contentos con la victoria».

El extremo onubense no pasaba por un buen momento y su gol en la primera jugada de la segunda mitad fue determinante. Lo marcaba de cabeza y así estrenaba su casillero particular de goles. «Ha sido un gol muy rápido. En el minuto 46 hemos marcado el 1-0 y seguidamente hemos tenido otra ocasión de Roger que tapan justo cuando va a rematar. Ha sido un arranque muy bueno, los hemos pillado quizá por sorpresa», señaló el joven futbolista de 21 años de edad.

⏱ A los 18 segundos de la reanudación.



💛 ¡Se adelanta el @Cadiz_CF con este tanto de De la Rosa en el #CórdobaCádiz!#LALIGAHYPERMOTION | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/QiEjPyHYva — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 30, 2025

El curso no ha empezado especialmente bien para el atacante andaluz, sobre el que se han vertido críticas recientemente. Quien empezó siendo titular en este Cádiz CF, últimamente había perdido protagonismo. Entre otras cosas porque no dio un golpe sobre la mesa cuando pudo hacerlo. Aquella clarísima ocasión fallada en Almería hace un par de semanas le marcó, pero Gaizka Garitano volvió a darle la titularidad en Córdoba. Y ahí De la Rosa no perdonó.

Eso sí, el onubense había pasado totalmente desapercibido en los primeros 45 minutos. Él lo reconoció en un alarde de sinceridad: «En la primera parte ellos nos estaban cogiendo hasta que hemos podido ajustar un poquito la presión. A partir de ahí el equipo ha ido creciendo. Cuando nos hemos puesto por delante demostramos que al defender somos de los mejores equipos de la categoría. Tenemos una defensa de área espectacular y damos frutos de ello».

Aunque todos se quedan con la misma sensación: «Lo más importante es romper la racha de malos resultados y volver a la senda de la victoria. Esperamos seguir sumando muchos puntos más y continuar así».

Esta vez, y no es la primera, la cantera salió al rescate del Cádiz CF.