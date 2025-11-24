El Cádiz CF pone este lunes a la venta las entradas del próximo encuentro en Córdoba

El Cádiz CF está viviendo su peor momento de la temporada 2025/2026. En apenas un mes y medio ha pasado de ser el líder en solitario de LaLiga Hypermotion a situarse en la mitad de la clasificación. Y todo ello porque lleva seis jornadas sin ganar en las que apenas ha sumado tres puntos.

Pese a ello la afición no dejara solo al equipo en un nuevo duelo andaluz de la temporada. Si el cadismo ya estuvo en Málaga, Granada y Almería, ahora toca visitar Córdoba. Allí jugará el próximo domingo 30 de noviembre a las 18.30 horas en un encuentro correspondiente a la 16ª jornada de la categoría de plata del balompié nacional.

Su adversario será un equipo que tiene los mismos puntos que el Cádiz CF (21), pero que actualmente está por encima de los gaditanos en la clasificación debido al 'goal average' general.

Los pasos a seguir en la reserva de las entradas

De cara a la reserva de las entradas en la grada visitante del Estadio Nuevo Arcángel, el Cádiz CF ha anunciado que el proceso para la venta de entradas de la afición visitante constará de tres fases que se detallan a continuación:

- Fases del proceso de venta:

1. Inscripción previa de socios

- Se abrirá una plataforma exclusiva para socios desde este lunes a las 12.00 horas.

2. Venta de entradas para socios inscritos

- Tras la confirmación de la entrada por parte de la plataforma, los socios podrán comprar la entrada:

Por vía telefónica: llamando al 956 000 011.

De forma presencial: en las oficinas de Atención al Socio.

Será durante martes y miércoles: de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

3. Lista de reservas

A partir del jueves, las entradas que no hayan sido retiradas pasarán automáticamente a la lista de reserva.

En caso de quedar entradas disponibles, el Cádiz CF se pondrá en contacto con los socios a partir del jueves a las 9.30 horas, siguiendo el orden de inscripción, hasta completar el aforo disponible.

También es importante saber que:

• Cada socio podrá adquirir una entrada personal e intransferible.

• Las entradas serán nominativas y sujetas a control de identidad.

• El precio será de 20 euros por cada localidad.

Para adquirir las entradas visitantes del próximo Córdoba - Cádiz se puede hacer a través de este enlace.