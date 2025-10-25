Un duelo andaluz con muy buen rollo

Granada CF y Cádiz CF disputaron en Los Cármenes un duelo andaluz en el que reinó la cordialidad y la deportividad. Así fue en el rectángulo de juego, donde apenas hubo cartulinas amarillas, y también en la grada, con el buen ambiente por bandera.
Numerosos fueron los seguidores cadistas que arroparon a su equipo en la capital nazarí. Lo hicieron por las calles de la capital granadina y en el feudo granadinista. Allí, en El Zaidín, el amarillo se dejó notar y también sonaron con fuerza los cánticos del cadismo.
Los aficionados del Cádiz CF llenaron la grada visitante y algunos más también se dejaron ver por otras zonas de un Estadio de Los Cármenes que presentó una gran entrada en este encuentro de LaLiga Hypermotion. Y durante todo el encuentro animaron y alentaron a los pupilos de Gaizka Garitano con sus cánticos.
Sucedió en La Rosaleda ante el Málaga, donde se ganó y se vivió una comunión perfecta, y también en Los Cármenes frente al Granada, donde se amarró un punto y se valoró el esfuerzo de los protagonistas. Esta vez sin el premio en forma de victoria de otras ocasiones, pero con la comunión entre el equipo y la afición que se ha recuperado tras años de desconexión. Y así se pudo comprobar cuando los jugadores se despidieron de su afición al finalizar el encuentro.
Así acabó una cita en la que tocó volver a ver una buena versión de Rubén Alcaraz, aunque ahora con otra zamarra. Y casi marca...
