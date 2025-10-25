Un duelo andaluz con muy buen rollo

Granada CF y Cádiz CF disputaron en Los Cármenes un duelo andaluz en el que reinó la cordialidad y la deportividad. Así fue en el rectángulo de juego, donde apenas hubo cartulinas amarillas, y también en la grada, con el buen ambiente por bandera.

Numerosos fueron los seguidores cadistas que arroparon a su equipo en la capital nazarí. Lo hicieron por las calles de la capital granadina y en el feudo granadinista. Allí, en El Zaidín, el amarillo se dejó notar y también sonaron con fuerza los cánticos del cadismo.

Los aficionados del Cádiz CF llenaron la grada visitante y algunos más también se dejaron ver por otras zonas de un Estadio de Los Cármenes que presentó una gran entrada en este encuentro de LaLiga Hypermotion. Y durante todo el encuentro animaron y alentaron a los pupilos de Gaizka Garitano con sus cánticos.

Seguidores del Cádiz CF en Granada. ARABA PRESS

Sucedió en La Rosaleda ante el Málaga, donde se ganó y se vivió una comunión perfecta, y también en Los Cármenes frente al Granada, donde se amarró un punto y se valoró el esfuerzo de los protagonistas. Esta vez sin el premio en forma de victoria de otras ocasiones, pero con la comunión entre el equipo y la afición que se ha recuperado tras años de desconexión. Y así se pudo comprobar cuando los jugadores se despidieron de su afición al finalizar el encuentro.

Los jugadores del Cádiz CF se despiden de su afición en Los Cármenes. ARABA PRESS

Así acabó una cita en la que tocó volver a ver una buena versión de Rubén Alcaraz, aunque ahora con otra zamarra. Y casi marca...