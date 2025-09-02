Cádiz CF: el mensaje de Cala tras el cierre del mercado

«La foto final. 122 días de viajes, reuniones y trabajo desde aquel 2 de mayo para llegar aquí. Un reto enorme y apasionante. Orgulloso y feliz del equipo, de lo que hemos construido y por supuesto del equipo de trabajo que ha hecho esto posible. A seguir. #VamosCadiz».

Con estas declaraciones y una imagen de los dorsales de los jugadores de la actual plantilla del Cádiz CF se pronunciaba Juan Cala en la noche de este lunes, último día de un frenético mercado de fichajes. Un episodio final después de un intenso verano en el que llegaban tres jugadores al club (Pelayo Fernández, Efe Aghama y Dawda Camara) y salían otros (David García e Isaac Obeng, además de los canteranos Álvaro Bastida y Marcos Denia).

Pero será este martes 2 de septiembre al mediodía, horas después del cierre del mercado de fichajes, cuando Juan Cala esté presente en la sala de prensa del Estadio gaditano. El director deportivo del Cádiz CF lo hará acompañado del presidente Manuel Vizcaíno para hacer un balance general.

Sensaciones positivas

A priori las sensaciones son bastante positivas y el buen inicio liguero del Cádiz CF, situado en la zona de 'play off' de ascenso con siete puntos de nueve posibles, despierta la ilusión en el cadismo a la hora de afrontar un nuevo y exigente reto en LaLiga Hypermotion.

Por ahora las felicitaciones a Cala por el trabajo realizado son numerosas. Entre ellas las de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María y reconocido cadista, quien no dudó en alabar el trabajo del director deportivo del Cádiz CF ya de madrugada y con el mercado de fichajes completamente cerrado.

Grande❤️ — Germán Beardo (@GermanBeardo) September 1, 2025

El trabajo de Juan Cala y sus ayudantes está hecho. Ahora queda que el fútbol dicte sentencia. La nota final se pondrá en función de los resultados. Eso sí, siempre con la posibilidad de acudir de nuevo al mercado, en este caso de invierno, en el mes de enero.