Bojan Kovacevic, de su mejor partido con el Cádiz CF a la suplencia

Una de las grandes sorpresas en el once titular del Cádiz CF el pasado domingo ante el Cartagena fue no ver de inicio a Boja Kovacevic.Su partidazo ante el Zaragoza en La Romareda le hacía acreedor de seguir en la titularidad ante el colista de LaLiga Hypermotion, pero el central serbio regresó a la suplencia.

Sorprendió bastante porque Gaizka Garitano ya ha dejado claro desde que llegó a La Tacita de Plata que juegan los que más rinden, los que están en mejor momento, más allá de sus nombres. Y no hay más que ver a Climent afianzándose en la titularidad semana tras semana, a Moussa Diakité tomando el timón en la sala de máquinas e incluso a Sobrino regresando al once. Todo ello sin olvidar que el onubense De la Rosa empieza a entrar en sus esquemas.

La actuación de Kovacevic en tierras aragonesas fue impecable, formando una dupla de gran altura junto a Víctor Chust, otro de los que está a un nivel sensacional desde la llegada del entrenador vasco a Cádiz.

Bojan Kovacevic durante el Zaragoza - Cádiz. ARABA PRESS

Fali, recuperado para la causa

Cierto es que Gaizka Garitano recuperó para la causa a Fali. Fue llegar el vasco y confiar en el experimentado central valenciano, recién renovado hasta 2028. Y eso que la temporada del 'Titán' estaba siendo muy irregular, con discusiones incluidas con la grada.

Pero el entrenador del Cádiz CF confió en Víctor Chust y en él desde el primer momento. El gran perjudicado fue Bojan Kovacevic, quien tardó once jornadas en disputar sus primeros minutos en el Cádiz CF y en España, pero desde entonces no volvió a salir del once durante la etapa de Paco López.

Fali es importante para Gaizka Garitano. ANTONIO VÁZQUEZ

Si Paco López no alineó antes al serbio fue por su periodo de adaptación, por esos problemas de entendimiento debido al idioma. Una vez que lo puso en liza, Bojan Kovacevic no falló e incluso cumplió en una etapa desesperante que terminó con la etapa de Paco López en la entidad gaditana.

Los últimos ochos encuentros ligueros del Cádiz CF de Paco López los disputó el central serbio. Los ocho, con todos sus minutos. Sin embargo, Gaizka Garitano recaló en La Tacita de Plata y de inmediato fue al banquillo.

La confianza en la dupla Víctor Chust - Fali era absoluta y Kovacevic se quedó como primer recambio en esa parcela. Jugó algo frente al Albacete, un poco más en Almería y ni tan siquiera saltó al césped ante el Burgos y el Levante. Aunque todo pareció cambiar a la media hora de la cita en Elda, justo cuando el balcánico entró por el lesionado Fali.

Y ante el Racing de Santander: ¿Titán o Mariscal?

A partir de ahí Kovacevic cogió el toro por los cuernos y se afianzó en el once. Tanto que fue titular y cumplió ante el Mirandés, y fue el mejor en Zaragoza. En la Romareda fue titular en vez de un Fali ya recuperado que terminó entrando como centrocampista en lugar de Fali a la hora de encuentro.

Hasta que todo cambió en la última cita ante el Cartagena. Gaizka Garitano volvió a confiar en Fali cuando mejor estaba Kovacevic y el 'Titán' estuvo presente en los dos penaltis que dieron vida al Cartagena. A Bojan no le quedó otra que ver el partido desde el banquillo.

Ahora toca visitar al líder Racing de Santander en El Sardinero. Saber quién será el acompañante de Víctor Chust en el eje de la retaguardia es uno de las grandes incógnitas. Kovacevic ya ha demostrado que está preparado para los grandes retos, pero la última palabra la tendrá Gaizka Garitano. ¿Titán o Mariscal?