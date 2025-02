Cádiz CF: Mario Climent, el delantero que no llegó

Lleva cuatro partidos como titular y acumula tres chicharitos. No está nada mal. Es más, si a un desnortado de la actualidad cadista se le dijera que Mario Climent es el delantero fichado en el mercado de invierno se lo creería de todas, todas. Por sus números. Pero no, como todo cadista sabe este lateral zurdo procedente del Mérida de Primera RFEF es defensa y que sus tres tantos los ha conseguido gracias a una zurda de la que Garitano piensa sacarle mucho partido.

Se puede decir que de los tres que lleva, los dos primeros llevan su firma absoluta. En Elda apareció por la zona donde suele aparecer un lateral tras un saque de esquina o un balón parado de su equipo para empalmar con su zurda un balón en la escuadre del Eldense con el que se terminaba de rematar a un equipo ya casi sentenciado. El segundo también apareció por el espacio que ha de ocupar un lateral con relativa presencia ofensiva. Carlos Fernández levantó la cabeza y por ahí pasaba el de Jijona para abrir el marcador ante el Mirandés en el minuto 5 con otro zurdazo a la escuadra para enmarcar. Dos de dos en su segundo partido como titular.

Ante el Zaragoza se empató sin goles y regresó a Carranza para seguir con la titularidad que Matos le entregó hace cinco jornadas y tras ser expulsado en el encuentro en Carranza ante el Levante. Desde luego, Mario Climent no ha desaprovechado el tiempo.

Este pasado domingo volvía a abrir de nuevo un partido, este ante el Cartagena, un rival tan flojo del que apenas se pueden sacar conclusiones. Pero algunas sí que se pueden. Por ejemplo, la importancia que comienza a darle en los planteamientos y en la pizarra Gaizka Garitano al lateral zurdo llego de Extremadura. Para empezar, su gol, el que suponía el 1-0. Ontiveros sacaba en corto hacia Álex, que le devolvía la bola a la primera para que el malagueño viera venir solo por la media luna y tras desmarcarse con facilidad a un Climent que, de primeras, remataba a puerta contando con la fortuna de que el balón daba en un rival y despistaba al meta departamental. Definitivamente, este fichaje invernal ha caído de pie en Carranza.

Sobra decir que Climent se ha ganado el crédito que su entrenador ha comenzado a doblarle. Porque el alicantino ya no solo se limita a ocupar el puesto de lateral zurdo, no. ahora también ha comenzado a tomar parte de las responsabilidades ofensivas de su equipo en jugadas a balón parado. El mejor ejemplo llegó este pasado domingo y cuando se maquinó una jugada de estrategia en la que el ejecutor final sería él. Y no falló.

El potencial ofensivo de Mario Climent, que comenzó con mayores reservas debido a que su compañero Iza suele ser más carrilero que él, no se ha quedado en acompañar con papel de protagonista las jugadas estratégicas. Ahora, además, también tiene relativa libertad a la hora de sumarse al ataque de manera descarada dejando su flanco izquierdo a Víctor Chust y la banda De la Rosa para él romper por el centro metiendo en todo un problema a las defensas contrarias, que como la del Cartagena el otro día, tendrán a desajustarse. Es tanto el potencial que maneja su pierna izquierda que Garitano, en vista de que arriba no hay muchos delanteros, está reconvirtiendo a un defensa que en estos momentos ve con facilidad la portería contraria.

