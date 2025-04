Cádiz CF: el 'Enigma Kovacevic'

El mes de agosto enfilaba su recta final y el mercado de fichajes iba llegando a su fin cuando el Cádiz CF anunciaba la incorporación de Bojan Kovacevic, un central serbio que reforzaba la primera plantilla amarilla. La incorporación se anunciaba más de un mes y diez días después del último fichaje. Después llegaron Óscar Melendo y Carlos Fernández sobre la bocina.

Nacido hace 20 años en Užice (Serbia), el defensor balcánico llegaba a España siendo un completo desconocido. En su hoja de servicios estaba un periodo de formación en el FK Cukaricki, club con el que después disputó la Superliga serbia y la Conference League. Posteriormente, la pasada temporada fue adquirido por el Partizán de Belgrado, con el que llegó a participar en la fase previa de la Champions League.

Un perfil de jugador prometedor que se presentaba en tierras gaditanas con la oportunidad de hacerse notar. Uno más en la larga lista de jugadores balcánicos que han pasado por el Cádiz CF a lo largo de la historia. Algunos con más acierto, otros con mucho menos.

Bojan Kovacevic aún no ha debutado con el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Representado por International Sports Office, agencia de representación con sede en Belgrado, Bojan Kovacevic se abría paso en el fútbol español. Un futbolista más en la cartera de una agencia que cuenta con futbolistas como Vlahovic, Joveljic, Birmanzevic, Belic, Markovic, Milovanovic, Pankov o Djuka. También Djordje Jovanovic, delantero que a sus 19 años llegó como un fichaje sorprendente al Cádiz CF, por aquel entonces también en Segunda.

Por una temporada llegaba Bojan Kovacevic y lo hacía presentado en su puesta a punto por Juanjo Lorenzo y Juan Cala como representantes de la dirección deportiva del Cádiz CF. Después seguirá teniendo contrato con el Partizán de Belgrado hasta el 30 de junio de 2027.

Bojan Kovacevic junto a Juanjo Lorenzo y Juan Cala durante su presentación. ANTONIO VÁZQUEZ

Un jugador «de corazón», con «margen de mejora»

En su presentación Bojan Kovacevic se definía como un jugador «de corazón, que no se da por vencido». Y añadió: «La oferta surgió de manera muy rápida y en una semana lo tenía todo listo».

Ahora, más de mes y medio después, el cadismo sigue sin conocer al central serbio. Sin problemas físicos que se conozcan, Bojan Kovacevic es uno de los tres jugadores que no ha disputado minutos por ahora. Los otros dos son el canterano Julio Cabrera y el centrocampista Óscar Melendo. Este último, eso sí, ha estado lesionado y hasta esta semana no se ha incorporado a los entrenamientos.

Es evidente que el joven Kovacevic, de 193 centímetros de estatura, necesita un periodo de adaptación y pulir sus problemas con el idioma. Sobre lo primero será cuestión de tiempo y también de minutos, ya que sin oportunidades no podrá adaptarse. En cuanto a lo segundo, el propio jugador señaló que no sabía castellano y que se entendía con sus compañeros en inglés. E incluso apuntó: «El idioma no será un problema. En dos días he aprendido lo básico para entenderme con los compañeros y el idioma no será un problema». Resumiendo, más que Kouamé desde que llegó a La Tacita de Plata.

Bojan Kovacevic, central serbio del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Ahora bien, no es menos cierto que el Cádiz CF necesita retoques en el centro de la zaga. Paco López tendrá sus razones sobre la falta de oportunidades de Bojan Kovacevic, pero el nivel defensivo del equipo gaditano está dejando bastante que desear en estas primeras jornadas del campeonato liguero.

El Cádiz CF es hoy por hoy el equipo más goleado de Segunda con 16 goles encajados y semana tras semana se encadenan los fallos defensivos, muchos de ellos bastante groseros en esta categoría.

Fali no es el que era y Víctor Chust no está ni muchísimo menos a su nivel de antaño. En teoría ambos forman la pareja de centrales porque Luis Hernández, lesionado, no tiene ficha. Además Glauder no termina de aportar lo que se esperaba con su fichaje y ha cometido errores importantes en este tiempo.

El Cádiz CF no está rindiendo en defensa. ARABA PRESS

A todo ello se une que los laterales no terminan de adaptarse, con muchos problemas en el flanco izquierdo. O que el equipo, con talento arriba, no encuentra su solvencia defensiva para conseguir los puntos necesarios.

Y en esas, Bojan Kovacevic, que ha ido convocado en varios encuentros, sigue sin debutar. «Es un central duro, contundente; pero con la edad que tiene pues, lógicamente, con margen de mejora», aseguró Paco López sobre el serbio cuando aterrizó.

Razones existirán. De momento, el central balcánico es un completo desconocido y su ausencia es un enigma.