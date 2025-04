Carlos Fernández, a jugar

Sobre la bocina llegaba Carlos Fernández al Cádiz CF. El atacante sevillano, muy mermado por las lesiones en los últimos tiempos, aterrizaba en la Tacita de Plata con la firme intención de reencontrarse con su mejor fútbol y regresar a la Real Sociedad encarnando esa figura que enamoró a los más puristas de este deporte temporadas atrás. Con un tiempo de baja indeterminado y, a priori, con la necesidad de un proceso de recuperación mayor que el de Óscar Melendo, el delantero rompió los vaticinios y disfrutó de sus primeros minutos en el encuentro que enfrentó a los amarillos ante el Eldense.

Las prestaciones del cuadro que dirige Paco López habían mejorado en la segunda mitad, y el empate de Ontiveros ofrecía esperanzas de cara a lograr la victoria. Sin embargo, el gol de Marc Mateu desde los once metros obligó al técnico valenciano a ir nuevamente a por la igualada. Y ahí apostó por Carlos Fernández, que se situó por detrás de los dos puntas con los que contaba ya el Cádiz CF: Mwepu y Chris Ramos.

La influencia del sevillano no fue suficiente para cambiar el signo del encuentro. Eso sí, tuvo una oportunidad que a punto estuvo de significar el empate. Carlos Fernández remató con la testa un buen centro de Ontiveros que entre Mackay y el larguero se encargaron de desechar. En definitiva, un debut agridulce de un jugador que, si las lesiones le respetan, es de categoría superior y puede aportar muchísimo a la fase ofensiva de los amarillos.

Tras el encuentro, el propio Carlos Fernández atendía a los medios para reflejar su valoración personal y colectiva del choque. «Bien en cuanto a las sensaciones de la rodilla. Todo olvidado y superado. A nivel físico también muy bien«, apuntaba. Además, quitaba importancia a la zona del campo en la que se desenvolvía ya que el resultado así lo requería. »La posición ha sido lo de menos porque estábamos buscando el gol«.

Acerca del encuentro, el sevillano señalaba a las malas sensaciones. «Intervienen varios factores como la dinámica de partidos en la que las sensaciones no son positivas y el resultado no llega. Las sensaciones futbolísticas nos están costando encontrarlas con fluidez. Hay que aceptarlo y no fustigarnos mucho más de aceptar la realidad. Toca cambiarlo desde el trabajo. Tenemos muy buena plantilla, hay que seguir trabajando y creer«, finalizaba.

De esta forma, Carlos Fernández disputó sus primeros minutos oficiales como futbolista del Cádiz. Tan solo Óscar Melendo y Bojan Kovacevic son las únicas incorporaciones que aún han debutado bajo las órdenes de Paco López.

