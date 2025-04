Paco López entiende que «se pidan explicaciones»

Paco López cumplió este sábado su segundo partido de sanción, por lo que tuve que volver a ver el encuentro desde una cabina situada en la parte alta de la grada de tribuna. Allí, y con una tablet, pudo ver el nuevo desastre de los suyos, que no terminan de entender lo que les pide en el día a día.

Al término del encuentro bajó a la sala de prensa de Carranza para dar su impresión de lo que supone la segunda derrota en casa y también de Liga. Y sí, no se dejó engañar por algunas buenas sensaciones y catalogó lo visto durante los primeros 45 minutos como lo vio también el panadero de la esquina. «Ha sido una primera parte malísima. Hemos empezado bien los primeros minutos con dos llegadas, pero el rival parecía que quería apretarnos alto, y llega el rival y te hace gol. A partir de ahí perdemos la cabeza y no hemos encontrado ideas para hacerles daño», comenzó diciendo para añadir que no se está viendo en el campo lo que con tanto empeño se esfuerza en obtener de su trabajo. «Lo que trabajamos la semana no se ha visto y nos vamos contagiando de la negatividad y no nos encontrarnos cómodos. Teníamos la sensación de que íbamos a darle la vuelta al resultado en la segunda parte y llega la jugada del penalti que nos vuelve a matar, y no puedes empatar».

No hay tiempo para seguir lamentándose y ya ve el horizonte el próximo encuentro, el que espera en Huesca el fin de semana que viene. «La competición no para y no podemos estar excusándonos que el equipo no está. La situación del equipo tiene que mejorar», dijo intentando convencer.

Al descanso hizo el cambio de Alejo y rectificó la mala decisión de sacar de inicio a Ocampo por la banda diestra. Además, esa breve mejoría que se dio en el arranque de la segunda mitad se debió a que «el Eldense, con el marcador a favor, ha renunciado a apretar». Fue por ello por lo que destacó Alejo porque «ahí lo normal es que ensanches el campo y que gente como Iván Alejo te genere cosas en el uno contra uno».

La grada acabó enfadada como es normal y no tiene muchos argumentos para defenderse. «Entiendo que se pidan explicaciones sobre qué le pasa al equipo y no es fácil dar una explicación lógica. Tratamos de trabajar a nivel emocional, pero es cierto que nos está costando mucho cuando tenemos que llevar muchos minutos la iniciativa con equipos que se meten en bloque medio-bajo. Nos está faltando profundidad y tranquilidad en los momentos difíciles. En los primeros minutos el equipo ha salido bien, pero nos ha faltado algo más de ambición, la ambición del convencimiento de querer hacer gol».

Y concluyó diciendo que «habrá que darle una vuelta a todo y hay jugadores que tienen que estar algo más finos. Nos falta convencimiento en las llegadas cuando el resultado está parejo, mejorar en la paciencia y que pensemos más con la cabeza y no tanto como con el corazón y la ansiedad».

