El problema de tu pareja es que le expresas tu amor «en otro idioma»

Gary Chapman llevaba 15 años como consejero matrimonial cuando, en 1992, dio con la idea que cambiaría su vida, y la de millones de parejas en todo el mundo. Este pastor baptista americano se dio cuenta de que todas las parejas que acudían en busca de ayuda le planteaban, en esencia, el mismo problema de fondo: ya no se sentían amadas.

Su libro «Los cinco lenguajes del amor: el secreto del amor duradero» («The 5 love languages: the secreto to love that lasts») ha vendido desde entonces 12 millones de ejemplares y se ha traducido a 50 idiomas. En él, Chapman propone una fórmula sencilla para mejorar las relaciones afectivas , basada en la identificación del “idioma” en el que el otro entiende el amor y en el que uno mismo lo interpreta.

Chapman identificó cinco formas básicas de expresar el amor . Al leerlas, rápidamente cada persona puede detectar –o hacerlo con la ayuda de su test (en inglés)- cuál es su lenguaje del amor primario, es decir, el que mejor recibe o lee de los cinco , el que predomina sobre los otros, aunque pueda valorar más de uno.

Lo más interesante del planteamiento de este escritor y coach americano es, sin embargo, su propuesta para salvar parejas. No se trata de saber cómo entiende uno el amor, o de cómo tiende naturalmente a expresarlo a los demás, sino más bien de identificar cuál es el lenguaje del amor que prevalece en la persona amada . Y expresarle tu amor en SU idioma primario.

Como explicó Chapman en el podcast de Oprah Winfrey : «encontrar tu propio lenguaje del amor es importante, pero más lo es encontrar el de tu pareja para expresarle tu amor en su lenguaje, el único que realmente valorará y la hará sentir querida ».

«No hay que centrarse en lo que uno necesita, sino en lo que el otro necesita para sentirse mejor. Y buscar la manera de expresarle tu amor no en tu ‘idioma’, sino en el de él », añadió.

Gary Chapman

El escritor indica que este método no solo se puede aplicar a las relaciones de pareja, sino que es clave para mejorar todo tipo de afectos: hijos, amigos, compañeros de trabajo y familiares. De hecho, ha extendido su método a todos ellos con la publicación de libros adaptados a cada tipo de vínculo.

Chapman suele referirse al « depósito del amor » que tiene cada persona, un «depósito emocional» que «debe estar lleno siempre para sentirnos bien en la relación, pues si dejamos que se vacíe sentimos que el amor ha acabado y la distancia entre dos se hace mayor». Para ello, hay que hacer continuos y constantes gestos en el lenguaje del amor del otro , no dejar nunca que ese repositorio se perciba sin contenido.

Los 5 «idiomas» del amor

1. Palabras de afirmación

Para quienes prevalece esta opción, su manera de expresar amor es verbal. Suelen decirlo, dedicar elogios y palabras bonitas a quien quieren, y también necesitan que el otro les diga que lo quiere, claramente y a menudo.

2. Tiempo de calidad

Este tipo de personas valoran, por sobre todo lo demás, el compartir tiempo con su pareja, disfrutar de actividades juntos, encontrar momentos de intimidad y sentirse priorizados en la agenda de su ser querido. Estas personas sienten amor cuando alguien les dedica tiempo, y por tanto suelen expresar amor dedicando su atención completa a la otra persona.

3. Recibir presentes o regalos

Las personas que tienden naturalmente a expresar su amor con regalos están pendientes de estos detalles, sean pequeños o grandes. Flores, bombones, una nota, una sorpresa, un detalle, un presente inesperado… no pierden ocasión de acordarse de la persona amada y darle atenciones materiales. Y aprecian que su pareja tenga este tipo de detalles con ella.

4. Actos de servicio

Quien tiene como lenguaje del amor primario esta cuarta forma, valoran por sobre todo el hacer algo por el otro. Desde una tarea doméstica hasta una gestión o un favor, para estas personas el amor se expresa con pequeños actos al servicio del otro, y valoran especialmente que su pareja haga este tipo de gestos o esfuerzos por ella.

5. Contacto físico

Un abrazo, una caricia, un beso, una palmada, tocarse el pelo, rozarse las manos. Las personas que tienen como idioma principal del amor el contacto físico lo necesitan para sentirse queridas, y es la manera también en que manifiestan sus sentimientos a los demás. Quienes lo viven así lo saben, pero quienes no tienen este lenguaje del amor pueden sentirse intimidados.

Chapman señala que si dos personas coinciden en su lenguaje de amor primario lo tendrán más fácil como pareja, o si el lenguaje de una es el segundo en orden de importancia para la otra también será sencillo. «La cosa es más complicada cuando, por ejemplo, tu lenguaje del amor número uno es el número cinco para tu pareja », advierte.

«Aún así –tranquiliza el consejero matrimonial- se puede trabajar y conseguir. Lo más importante es entender por qué es tan importante hablar en el lenguaje del amor de tu ser querido ».

Como él mismo contó en el podcast de Oprah, su lenguaje del amor primario es el de palabras de afirmación, mientras que el de su esposa es el de actos de servicio. «Por eso, yo lavo los platos, paso la aspiradora y saco la basura. Me aseguro de vivir con una mujer muy feliz. Y ella no deja de decirme lo brillante que soy», relató entre risas.

Más temas:

Psicología

Matrimonio

Sexo

Amor