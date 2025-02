Las fases que debemos pasar tras una ruptura de pareja antes de volver a enamorarnos

Si bien es cierto que al analizar el mundo psicológico y emocional del ser humano, nos damos cuenta que a todos nos pasan las mismas cosas, también lo es que todos somos distintos y que cambian nuestras historias, nuestros miedos, nuestros deseos y nuestras preferencias.

Cuando nos enamoramos y decidimos empezar una relación con alguien tenemos que ir descubriendo poco a poco cómo es esa persona y, sobre todo, cómo es nuestra vida a su lado.

El problema es que ponemos tantas expectativas e ilusiones en ese nuevo proyecto en común, que si algún día tenemos que admitir que nos equivocamos, que no era la persona que creíamos o que no nos han amado de verdad, caemos en la más profunda desdicha . Y la cuestión es, ¿cómo volver a confiar en otra persona? ¿Cómo y cuándo abrirnos de nuevo al amor?

Tras una ruptura amorosa debemos tener claro que pasaremos por una serie de fases que son normales y necesarias y, lo más importante, que todos estamos preparados para atravesarlas.

Fase 1: El cerebro manda

Lo primero que hay que entender, es que aunque parezca que nos duele hasta el corazón, nuestro mundo emocional está en el cerebro y por lo tanto, es con él con quien debemos aprender a tratar. Su finalidad es la de protegernos y para ello, intenta que nos mantengamos en la zona que él conoce, con nuestras costumbres, rutinas y personas de confianza.

Fase 2: La aceptación cuesta

Te costará imaginarte sin esa persona, aceptar el hecho de no volver a estar con él/ella nunca más, de romper con vuestras rutinas, etc. Incluso puede que te aferres a la relación aunque esta esté ya agonizando.

Fase 3. El cerebro inventa

También hay que tener claro que puede que el cerebro seleccione solo los recuerdos buenos y, en caso de que no los hubiera, se los inventa.

Fase 4: La ficción es posible

Compararás esa persona (con la que ya no estás) con aquellas personas que te rodean y te parecerá que nadie está a la altura (aunque esto sea algo totalmente surrealista).

En definitiva, sabrás que estás preparado/a para empezar y adentrarte en una nueva relación cuando hayas comprendido todo lo ocurrido: qué falló, qué señales debes aprender a identificar, dónde poner los límites y a qué no debes renunciar jamás. Se trata de un proceso que hay quien lo puede hacer por su cuenta, con la ayuda de algún libro inspirador o siguiendo los consejos de algún experto.. Sin embargo otras personas optan por pedir ayuda profesional.

Cómo volver a confiar si te han herido

Es cierto que si lo has pasado muy mal (casos de rupturas muy traumáticas o relaciones con perfiles narcisistas y maltratadores), puede que hayas perdido la confianza en ti y que dudes de si serás capaz de identificar si te encuentras de nuevo ante un perfil como el que ya has vivido. En otros casos puede que simplemente dudes de la posibilidad de ser feliz al lado de alguien porque tu decepción es tan grande, que has dejado de creer que puedas estar realmente bien si sales de tu espacio de soledad y confianza.

Pues bien, déjame que te diga que jamás deberías cerrarte al amor. Hay muchos tipos de personas a tu alrededor y una gran cantidad de ellas son seres maravillosos. Evita generalizaciones del tipo «todos son iguales», «no queda nadie que valga la pena» o «los buenos ya están cogidos» porque lo único que harás es ponerte ante realidades que confirmen tus creencias y te aseguro que hay infinidad de personas increíbles a tu alrededor

Eso sí, estar abierto al amor no significa estar desesperado ni angustiado por encontrar a alguien. Este es, sin duda, un terreno en el que es mejor ir tranquilos, saboreando cada paso y aprendiendo a disfrutar del tiempo que compartimos con nosotros mismos. Y cuando llegue el momento y la persona adecuada , si confías en ti, lo sabrás.