Recetas de Navidad: siete platos con el aguacate como protagonista

Sabemos que la Navidad es la época del año en la que más excesos alimenticios cometemos: abusamos del consumo de carne , de bebidas alcohólicas y también de los postres cargados de azúcar .

Teniendo en cuenta que hemos encontrado los postres más ricos y sin azúcar para sorprender esta Navidad y también los cócteles sin alcohol, tocaba buscar alternativas para no caer en los platos de siempre y probar nuevos sabores. Puesto que cada vez estamos más preocupados por nuestra salud y dispuestos a cocinar de manera saludable, no es de extrañar que el aguacate se haya colado en las mesas de nuestras comidas familiares, de amigos y empresas, para ofrecer un «plus» en degustación culinaria y, sobre todo, en ensaladas , cremas, tentempiés, con carnes y hasta de postre. El aguacate se ha convertido en el aliado perfecto en estas fiestas para esa inmensa mayoría que prioriza en su salud en todo momento, sin renunciar al sabor y a la buena gastronomía . Y no solo para las comidas o cenas, también es muy recomendable tomar aguacate en el desayuno ...

«A los españoles les gusta experimentar con la gastronomía y, aunque son muy fieles a la tradición navideña de degustar ciertos platos, siempre buscan la manera de innovar y es aquí donde ha entrado el aguacate como protagonista», explica Xavier Equihua, CEO de WAO.

Estas son algunas de las recetas más originales y fáciles que puedes hacer estas fiestas navideñas.

1 Crostini de mantequilla de aguacate. Aguacate la fruta de la vida Crostini de mantequilla de aguacate - 2 aguacates (para 8 rosas de aguacate pequeñas) - 1 baguette pequeña (u 8 crostinis comprados en tu supermercado más cercano) - Aceite de oliva - 100 gramos de mozzarella de búfala - Albahaca fresca - 8 mini tomates semisecos, cortados en juliana cress - Sal marina gruesa (negra) Ingredientes para la mantequilla de aguacate: - 2 aguacates - 2 dientes de ajo, rallados - 50 gramos de aceite de coco, derretido - 1 cucharada de jugo de limón - Sal, al gusto - Un poco de cilantro picado Combina todos los ingredientes para preparar la mantequilla en la batidora y deja que la mezcla se fije en el congelador durante aproximadamente una hora y media. Mientras tanto, prepara los crostinis. Corta 8 rebanadas finas de pan de baguette. Unta ambos lados generosamente con aceite de oliva y ponlos a la parrilla hasta que estén crujientes y dorados. Corta 8 rosas de aguacate pequeñas. Necesitarás ¼ aguacate para cada rosa. Unta un poco de mantequilla en cada rebanada y cubre con la rosa de aguacate la mozzarella, la albahaca, los tomates y una pizca de sal. Servir inmediatamente.

2 Huevos de mayonesa de aguacate. Aguacate la fruta de la vida Huevos de mayonesa de aguacate - 6 huevos - Furikake, al gusto - Cebollinos frescos, picados muy fino Ingredientes para la mayonesa de aguacate: - 2 aguacates - 4 cucharadas de aceite de oliva - 1 cucharada de mostaza - 2 cucharadas de jugo de limón - Sal y pimienta, al gusto Pon una pequeña olla con agua a hervir a fuego medio. Cuando esté en ebullición, combina todos los ingredientes para la mayonesa de aguacate en una batidora. Una vez que el agua esté hirviendo, añade los huevos. Cocina a fuego lento durante 6 minutos para una yema suave u 8 minutos si quieres que la yema se cuaje. Mientras tanto, corta el cebollino. Una vez que los huevos estén listos, retirarlos y enfriarlos bajo el grifo. Pélalos y córtalos por la mitad. Coloca las mitades del huevo cortadas (3 por plato) hacia abajo en los platos. Añadir la mayonesa de aguacate y cubrir con furikake, cebollinos picados y sazonar con sal y pimienta al gusto. Servir con pan fresco para que no se derrame nada de la mayonesa.

3 Carpaccio de aguacate y remolacha. Aguacate la fruta de la vida Carpaccio de aguacate y remolacha - 2 aguacates - 75 gramos de alcaparras secas en sal - 3 cucharadas de aceite de oliva - 500 gramos de remolacha cocida - 100 gramos de queso de cabra fresco y suave - Pimienta, al gusto - Opcional: berro, pan y mantequilla Enjuagar las alcaparras y escurrirlas en un bol durante aproximadamente 20 minutos. Mientras tanto, pela las remolachas cocidas y córtalas en rodajas finas y déjalas a un lado. Asegúrate de limpiar la tabla de cortar antes de cortar los aguacates. Corta el aguacate por la mitad y luego en rodajas finas. Escurrir las alcaparras en un paño de cocina y calentar 3 cucharadas de aceite en una sartén. Fríe las alcaparras secas durante aproximadamente 5 minutos hasta que estén doradas y súper crujientes. Coloca las rodajas de aguacate y remolacha, superpuestas, en un plato, sin mostrar las rodajas con agujero. Cubrir con las alcaparras crujientes, el berro y sazonar con pimienta. Pon el queso de cabra a tu gusto encima o a un lado. Servir con pan fresco y caliente y la mantequilla salada.

4 Puré de aguacate. Aguacate la fruta de la vida Puré de aguacate - 500 gramos de patatas harinosas - 1 cucharada de mantequilla salada - Una pizca de pimienta - Una pizca de nuez moscada - 1 aguacate Toppings : - Cáscara de naranja - Aceite de oliva - Pétalos de rosa secos - Tomillo fresco - Semillas de amapola - Pimienta roja triturada Pela las patatas y córtalas por la mitad. Ponlas en una olla y añade agua fría hasta que todas estén cubiertas. Dejar hervir a fuego lento aproximadamente 20 minutos hasta que esté completamente tierna. Escurrir las patatas y hacerlas puré con todos los demás ingredientes hasta que esté suave y cremosa. Servir en un plato, decorado con los ingredientes sugeridos a su gusto.

5 Bolas de sorbete de aguacate. Aguacate la fruta de la vida Bolas de sorbete de aguacate - 125 ml de leche de coco - 2 aguacates - 1 lima, jugo - 1 naranja , jugo - 50 ml de sirope de agave - 4 copas - Sorbete sin alcohol Poner a hervir la leche de coco, añadir el sirope de agave y dejar enfriar. Mientras tanto mezcla todos los demás ingredientes (excepto el champán) en una batidora hasta que quede una mezcla suave. Añade la mezcla de leche de coco y mezcla bien. Dejar en el congelador durante la noche o con bastante anticipación. Una vez que esté listo para servir, sacar del congelador 15 minutos antes y añadir el hielo a la batidora y mezclar hasta que quede una mezcla uniforme, suave y cremosa, pero con la consistencia del sorbete. Formar bolas de sorbete con una cuchara y colocar en unas bonitas copas de champán. Sirve el sorbete con una elegante decoración navideña y vierte el sorbete en la copa.

6 Espirales de calabacín con salsa de aguacate y huevo. @viajeroscocinillas Espirales de calabacín con salsa de aguacate y huevo - 1/2 calabacín - 1 huevo - Sal - Pimienta - AOVE Ingredientes para la salsa : - 1/2 aguacate - 2 cucharadas de queso crema - AOVE - 2-3 nueces o pistachos - Zumo de limón - Cilantro - Sal - Pimienta Espiralizamos el calabacín con la ayuda de una mandolina o spiralizer y lo ponemos sobre el plato. Para preparar la salsa de aguacate, añadimos en un bol medio aguacate, el queso crema, el zumo de medio limón, AOVE, un ajo pequeño picado, cilantro, las nueces, sal y pimienta al gusto. Machacamos todo hasta obtener una pasta homogénea. Por último, preparamos el huevo poché y servimos encima.

7 Chips de aguacate. @tortilladeaspirina Chips de aguacate - 1 aguacate - 1 taza de queso parmesano (aproximadamente el mismo peso que la pulpa del aguacate) - 1 cucharada de lino molido (u otra harina de fruto seco, semillas o trigo integral) - Sal - Pimienta - Comino Machacamos bien bien el aguacate omo para hacer guacamole. Le añadimos el parmesano rallado finito. Añadimos la cucharada hermosa de harina de lino molido ( o chía molida, o harina integral o de garbanzos o de maíz o cualquier resto de harina que tengáis por casa desesperadamente en pleno confinamiento…¡todo vale! Salpimentamos, añadimos una pizca de comino y mezclamos todo. Precalentamos el horno a 180 grados y formamos las chips superfinas con los dedos aceitados. Es la parte más pesada de todo, pero le pillas el gusto a estirar la masa sobre el papel de horno. - Horneamos unos 15 minutos. Veremos que las chips burbujearán, se empezarán a dorar y empezará a evaporarse el agua del aguacate. Cuando veamos que ya no burbujean las chips y el Queso se empieza a dorar, apagamos el horno, las sacamos y dejamos enfriar para quitarlas del papel de horno.