Aceite de coco: beneficios, usos en la cocina y usos cosméticos

El aceite de coco tiene un hueco en las estanterías de nuestra cocina, y también en las de nuestro baño. Y es que este alimento, de diversos usos culinarios, y alguno estético, usado con cabeza, puede tener diversos beneficios.

Lo primero que cabe destacar es que nos encontramos ante un alimento vegetal rico en grasas saturadas . Este tipo de grasas no son la mismas que presenta las carnes rojas grasas, por ejemplo, sino que está formado por triglicéridos de cadena media, los cuales se asocian con diferentes beneficios para la salud. «El aceite de coco es una grasa saludable que podemos incluir con moderación en nuestra alimentación, pero no es estrictamente necesario. Además, es importante que no sustituya ni deje de lado tampoco a otras grasas importantes y saludables como pueden ser las del aguacate, el pescado azul, los frutos secos o las semillas», explica Elena Toledano, nutricionista de Instituto Centta.

Usos del aceite de coco en la cocina

El aceite de coco tiene un uso muy versátil en la cocina , dado que aguanta alta temperaturas, lo que permite que sea más estable que otros aceite y tenga más dificultad para degradarse. También, comenta Elena Toleado que debido a que su sabor es dulce y no tan fuerte como el del aceite de oliva virgen, «es interesante tenerlo en cuenta para la repostería casera saludable, ya que tiene una textura y sabor neutros que combinan muy bien con estas recetas». Más allá de la repostería, la nutricionista recomienda utilizarlo para tempuras, salteados, sofritos, wok, parrilladas o asados. «Todas estas recetas tienen en común dos factores: se llevan a cabo a temperaturas altas y en un tiempo medio de cocinado. Por ello, es interesante utilizar este tipo de grasa, que es más estable y aguanta más tiempo que el aceite de oliva o la mantequilla», desarrolla la profesional.

¿Qué mirar en la etiqueta del aceite de coco para saber si es saludable? «Lo ideal es fijarnos en el nombre y en los ingredientes», explica Elena Toledano, nutricionista de Instituto Centta. El aceite de coco no debe llevar aditivos en su lista de ingredientes. «Es muy importante que en el producto ponga "aceite de coco virgen o aceite de coco virgen extra"», hace hincapié la profesional, ya que comenta «esta acepción nos asegura que el aceite de coco en cuestión ha recibido el prensado en frío, lo que supone que se ha utilizado la mínima temperatura necesaria para fabricarlo y mantiene la calidad del perfil lipídico sin procesos de refinado o tratamientos adicionales».

Advierte que no podemos sustituir totalmente el aceite de oliva por el aceite de coco. «El aceite de oliva virgen es un producto excelente y saludable; el de coco puede ser muy útil para cocinar cuando la preparación culinaria en concreto exija unas condiciones como las mencionadas anteriormente», añade la nutricionista, que también comenta que el aceite de coco puede ser buena alternativa a la mantequilla , por su textura y dulzor.

La nutricionista deja una idea para poder utilizar el aceite y convertirlo en una opción real más saludable: «Podemos hacer palomitas de maíz, en vez de con aceite, con aceite de coco. Esto aporta un sabor neutro en la sartén y aguanta mucho más tiempo mientras se hacen». Por otro lado, advierte que es mejor no utilizarlo en crudo , como para ensaladas o como aliños, ya que en ese caso es mejor utilizar aceite de oliva virgen extra.

¿Mejor líquido o sólido?

Otra peculiaridad de este aceite, es que pasa con facilidad del estado líquido a sólido. «El aceite de coco es una grasa que se encuentra en estado líquido por encima de los 24 grados, pero empieza a solidificarse a temperaturas más bajas y a coger un color blanquecino. Por eso en verano lo compraremos totalmente líquido y en invierno se encontrará sólido », explica la nutricionista. «La calidad y estado del aceite no se ve alterada por el estado en el que esté. Lo que sí altera la calidad del aceite es la luz directa. Por lo que debemos almacenarlo en un lugar oscuro o bien en la nevera», concluye Elena Toledano.

El aceite de coco como cosmético En la cocina tiene muchos usos, pero el aceite de coco también puede utilizarse para, por ejemplo, hidratar nuestro pelo o desmaquillarnos. Sobre esto último, Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia y experta en dermofarmacia explica que podemos utilizarlo como desmaquillante , siempre que sea el primer paso de una doble limpieza. «La manera correcta de retirar del rostro los restos de aceite de coco será con una muselina mojada en agua templada y teniendo en cuenta que siempre habrá que realizar un segundo paso con un limpiador acuoso para retirar los restos que hayan podido quedar», indica la profesional. Respecto a su uso para el pelo, como hidratante se puede aplicar para hidratar las puntas solo, pero nunca debe aplicarse sobre las raíces . Escalante, que comenta que es más recomendado hacer esto en verano, explica cómo deberíamos hacerlo: «Cogemos una cantidad de aceite de coco en la mano y lo calentamos para repartir por las puntas y dejar actuar 30 minutos. Luego hay que lavar el pelo de forma habitual. Para puntas secas y abiertas puede ser una buena cura». Por último, aunque se puede utilizar como hidratante de piel, Rocío Escalante lo desaconseja como hidratante facial en pieles mixtas y grasas. También lo desaconseja para cualquier uso relacionado con la higiene bucal.