Las confesiones más íntimas de Victoria Beckham

Victoria Beckham, la ex Spice Girl más mediática, acaba de sorprender con unas declaraciones muy íntimas a través de una carta en la revista «Vogue UK». La mujer de David Beckham ha confesado sentirse arrepentida de la obsesión que ha tenido por su cuerpo durante mucho tiempo.

Con 1,63 metros de altura y no más de 48 kilos de peso, la diseñadora siempre ha lucido una extrema delgadez de la que estaba muy orgullosa. Su menuda figura siempre ha sido muy criticada, incluso la de las modelos que trabajan para ella en sus desfiles. «Siempre te dolerá que la gente haga comentarios sobre tu peso, seguirá molestándote sin importar la edad que tengas porque las mujeres somos muy duras con nosotras mismas», declara.

Lo cierto es que desde que saltó a la fama hace más de diez años, Beckham ha cambiado por completo su aspecto físico. Pero ahora, a sus 42 años, no está tan satisfecha. «Probablemente debería avisarte: no hagas tonterías con tu pecho. Lo he negado durante muchos años, resultó una estupidez. Una señal de mi inseguridad. Limítate a celebrar lo que ya tienes», asegura, lamentando la operación de pecho a la que se sometió.

«Aprende a aceptar tus imperfecciones. Y deja que tu piel respire un poco, ponte menos maquillaje. (¡Y no se te ocurra permitir que un maquillador afeite tus cejas! Las consecuencias durarán toda una vida!). Siempre serás adicta a la laca de pelo, pero por favor trata de moderarte para que no tengas ese aspecto de ‘hola, ¡acabo de salir de un túnel de aire!», aconseja.