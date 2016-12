San RamÃ³n Nonato: una parroquia hospital de campaÃ±a

En el primer banco, tres angelitos nos miraban con ojos de plato mientras Isabel, nuestra diligente fotógrafa, fusilaba con el flash a José Manuel Horcajo Lucas, párroco de San Ramón Nonato de Puente Vallecas (Melquíades Biencinto, 10). No sabía si esos mensajeros, de nombre Christian, Aljane y Miguel, venían a anunciar la Navidad o a la catequesis. Me acerqué a ellos, con el permiso de Antonia Martín, su catequista, y les pregunté: «¿Sabéis qué es una parroquia?» Aljane respondió: «Una misa». Christian añadió, a renglón seguido: «Un sitio donde te dan comida». Los tres angelitos de San Ramón Nonato acababan de pronunciar el pregón de Navidad de esta historia, misa y alimento, Dios y hombre. Y no ocurrió hace siglos en Belén de Judá…

Esta noche también será buena aquí, en el estrenado comedor social —en el que cada día se alimentan 260 personas—. José Manuel Horcajo presidirá la mesa de la vida junto con 150 pobres. Sin luz, ni titulares, ni taquígrafos. Cena de Nochebuena. Los voluntarios de la ONG Avanza prepararán durante la tarde el local, la comida y quienes allí celebren la Navidad habrán sentido el calor del portal. Porque esta parroquia, en la que también trabajan el sacerdote Lidio Escudero y los estudiantes Juan Javier Martín y el venezolano José Gregorio Belandria, es un hospital de campaña. Por aquí me imagino al Papa Francisco.

Interior de la parroquia de San Ramón Nonato - ISABEL PERMUY

La filosofía, bueno, la teología del párroco es bien sencilla: «Nos preocupamos de las necesidades materiales, la atención urgente, la comida, la ropa, el trabajo; luego, la familia, mujeres embarazadas, ayuda a los niños en las tareas escolares diarias, acompañamiento de familias; y después brota sola la espiritualidad, la vida sacramental, las conversiones». Según los datos de una Cáritas bien administrada se dedican unos 60.000 euros al año a necesidades básicas: 1.918 personas atendidas y 600 que reciben comida todas las semanas. Doy fe de ello. La sala contigua al despacho parroquial es un almacén improvisado de alimentos no perecederos y de pañales. También Navidad. El proyecto Ángel, que atiende a madres embarazadas y con niños durante los primeros años. Y el proyecto Naím, catequesis a los niños discapacitados (autistas, síndrome de Down...), que las misas con ellos son una delicia de cielo, «sobre todo cuando se ríen de mí», dice el cura.

En Puente Vallecas terminaba un Madrid y comenzaba otro. La historia de la parroquia se remonta, según nos cuenta J. L. Guillén, a 1903, fecha en la que el matrimonio de Isidro Villota y Dupré y Ramona de la Presilla y Calas mandaron levantar un templo en memoria de su hijo Ramón, fallecido a los 24 años. Concluida la construcción en 1907 se trasladó allí la imagen de la Virgen del Carmen que existía en una capilla situada en la calle Ramona de la Presilla, hoy Monte Igueldo. Desaparecida la imagen original, la actual talla es del artesano vallecano Tomás Noguera. La Virgen del Carmen, con su Cofradía, es un abrazo de esperanza. Y su procesión, muy famosa. Erigida la parroquia en 1910 se designa a don Antonio Calvo y Maestre como cura ecónomo. Parroquia con catequistas santos, para más añadidos. Fueron allí a «dar catecismo» Pilar Izquierdo Albero, hoy Beata, fundadora de la Pía Unión de Misioneras de Jesús, María y José, que aun se la recuerda y mucho, y el entonces joven, también beato, Álvaro del Portillo. De entre los párrocos históricos de esta iglesia pobre se encuentra don Francisco Navarrete, que fue Rector del Seminario de Madrid.

273 niños en catequesis; 70 jóvenes; la sonrisa de María Sara Huaman, virgen consagrada; clases de piano y guitarra, que la música es solidaridad y progreso; bautizos, bodas y grupos de matrimonios jóvenes, que son más en esos grupos los que no están casados por la Iglesia; y el Centro de Orientación Familiar, Nazaret. Todo esto, la algarabía de una tarde de diciembre, mucha fe y caridad vivas, y más, es la parroquia de san Ramón Nonato de Puente Vallecas.