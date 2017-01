Seis meses inesperados en el yacimiento de A Lanzada

En pocos días terminará la mayor excavación realizada hasta ahora en el yacimiento arqueológico de A Lanzada, casi 1.800 metros cuadrados que triplican los 600 de la campaña desarrollada en 2010. Los hallazgos en esta ocasión han sido inesperados. Por delante está el reto de buscar una explicación a las cronologías, desde el siglo VIIIantes de Cristo al siglo V después de Cristo, y a los materiales y objetos hallados, entre los que sobresalen cuatro cadáveres adultos –tres enteros y un cráneo– y los sorprendentes trece cuerpos de críos menores de un año que nunca antes habían aparecido en un enterramiento de este tipo en Galicia.

El arqueólogo Rafael Rodríguez, al frente de un equipo con veinte especialistas de distintas ramas, recibe a ABC en este yacimiento en uno de los extremos de la playa de A Lanzada, en el concello pontevedrés de Sanxenxo. Acaba de comenzar sus explicaciones cuando de la tierra surge un broche de bronce: una fíbula con forma de omega usada para sujetar alguna prenda de vestir. «¿Cuántos años llevaría enterrada?», preguntamos. «Unos 2.100 años».

«Este yacimiento es fabuloso porque te cuenta los últimos 2.500 años de la historia de Galicia, es un recorrido desde finales de la Edad del Bronce hasta la época contemporánea. Contribuye a cambiar la idea de que el mundo galaico estaba más atrasado que el resto de culturas de la Península Ibérica. Son sociedades más desarrolladas de lo que pensábamos, en contacto directo desde el siglo V-IV a. C. con grandes culturas como los cartagineses o después los romanos. Estamos en la primera división de lo que sería la protohistoria tanto de la Península como de Europa. No éramos ni mucho menos un área marginal. Excavaciones como esta te ofrecen esa visión y te permiten dar una vuelta a la arqueología del Noroeste para ir modificando hipótesis que eran inamovibles», resume Rodríguez.

Sorpresas desde el inicio

En sus casi veinte años de trayectoria, este arqueólogo nunca se había sorprendido tanto como con los descubrimientos efectuados desde el mes de julio en A Lanzada:«Llegamos con unos objetivos y en quince días hubo que variarlo todo porque el yacimiento te cambia la visión que traías prevista».

Sorpresa por las estructuras. No todo es de época romana. Las hay de entre el siglo III al I a. C., otras que datan del I a. C., y unas más recientes, de entre el III y el V d. C. Algunas se destinaban a fines comerciales, pero en otras se especula con un posible fin religioso y residencial. Se desconocepor qué se abandonan unas y se ocupan otras. «Vamos a tener un trabajo de postproducción muy laborioso», anticipa el experto. Con el proyecto de 2010 se confirmó la hipótesis de que hubo un «enclave comercial importante» al comprobar que existían grandes piletas que hacen de A Lanzada «la primera factoría de salsas o conservas del Noroeste» del siglo III-II a. C. Se recuperaron abundantes cantidades de materiales de origen mediterráneo –cerámica pintada, ánforas...– principalmente de la zona de Cartago y de Cádiz, que está a cuatro días de navegación, los mismos que separan este punto de las Rías Baixas de las islas británicas. «Especialistas de toda Europa se asombraron de que una factoría prerromana tuviera tantos depósitos, pues contamos con hasta 27, cuando lo normal es entre ocho y diez», señala Rodríguez. Ahora, se prevén analizar los restos que aparecen en ellas para saber qué fabricaban exactamente.

Fíbula de bronce, de hace 2.100 años, encontrada en el yacimiento - M. MUÑIZ

Y sorpresa por los elementos. No habían surgido cuerpos en este punto de la excavación. Sí se detectó una necrópolis junto a la actual carretera, hacia 1950, pero no tan cerca de la costa, el espacio de esta intervención. De los adultos, uno ha sido bautizado como «Cornelia» porque apareció en dicha onomástica. «Es una mujer de más de 40 años y muy machacada», comenta Rodríguez. Los niños, de una época diferente a los adultos, han aparecido de dos formas:o estirados –se presupone que fueron enterrados en pequeñas cajas– o encogidos «como si hubiesen sido metidos en sacos». Una antropóloga determinará ahora si son niños o niñas y si existen indicios de muerte violenta –que pudieran responder a un ritual– o habían nacido con problemas que desencadenaron su muerte. «Es algo inédito en Galicia. Para nada esperábamos algo así aquí», insiste.

Los materiales son analizados en el Pazo de Liñares en Lalín donde la Diputación de Pontevedra –que gestiona el proyecto a partir de un convenio con el Ministerio de Fomento– cuenta con el Centro de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico. Las dataciones con carbono 14 se realizan en la Universidad de León. Al final del proceso, serán depositados en el Museo de Pontevedra, donde se seleccionará para ser expuestas, pues la cantidad de lo encontrado es abrumadora:15.000 piezas de cerámica, bronce y algunas de hierro. Sobresalen las de «terra sigillata», la cerámica de lujo de época romana, de la que se han hallado 1.000 piezas, «una auténtica barbaridad». En algunas aún resiste escrito el nombre de su dueño, como Peregrinus o Lucius, «nombres muy latinos, nada comunes para ser galaicos». También ha sorprendido una espada corta de 33 centímetros, hallada sobre las piletas, de entre el siglo VIII-IV a. C. cuando «en esta excavación lo más antiguo que ha aparecido es del siglo III a. C.». Hay, además, kilos y kilos de espinas de pescado y conchas que sirvieron de alimento a aquellos pobladores.

Lo que décadas atrás era empleado como basurero de los vecinos o en las limpiezas de la playa, no para de cobrar hoy relevancia histórica. Tras los hallazgos, llegarán los estudios académicos que los contextualicen. El yacimiento será mientras restaurado y consolidado para que pueda ser visitado.