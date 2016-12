Diez capítulos de la Prehistoria que antes no conocíamos

La domesticación es el proceso por el cual el hombre selecciona plantas y animales y acaba transformándolos en su propio beneficio. Según un artículo publicado hace tan solo unas semanas en la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS) y realizado por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Copenhague, la primera vez que ocurrió con los cereales fue en Siria, en un poblado cercano a la actual ciudad de Sweida, hace 10.500 años.