El PP descarta mociones de censura contra Ferreiro, SuÃ¡rez y Noriega

El PP gallego va a dejar que los alcaldes populistas de La Coruña, Santiago y Ferrol se cuezan en la salsa de sus minorías municipales, aunque eso pase factura a sus ciudades en forma de desgobierno, parálisis e inestabilidad. El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, avanzó que conformar mayorías alternativas al populismo en las tres urbes coruñesas «no es posible», y descartó lo que él mismo denominó «pactos de despacho» con el PSOE para descabalgar a Martiño Noriega, Xulio Ferreiro y Jorge Suárez.

El número dos de los populares gallegos cargó desde Ferrol contra los «alcaldes do cambio» por estar «más preocupados por la política autonómica que por gobernar» y «resolver los problemas» de los vecinos. A su juicio, los tres regidores «están inmersos en su propia contradicción», convirtiéndose en responsables del bloqueo de sus instituciones. De paso, lanzó un rejón al PSdeG, por entender que Noriega, Ferreiro y Suárez tocaron poder por acción u omisión de los socialistas, a pesar de que ahora se desentiendan de sus políticas, como está quedando patente con el rechazo a los presupuestos del próximo año. Tellado instó al PSOE a «pedir disculpas» a la ciudadanía en caso de estar arrepentido de su decisión de investir a estos alcaldes. «Si el Partido Socialista tiene mal cuerpo, que se apañe», zanjó.

Pero más allá de la crítica, el PP no va a mover un dedo por el momento para rescatar a las ciudades de su situación actual porque «no se dan las condiciones» para un hipotético entendimiento con el PSOE, tercer partido en discordia en Compostela, La Coruña y Ferrol. Los populares, en todo caso, excluyen del posible entendimiento a la capital de Galicia, por reconocer que en ella la fuerza más votada fue Compostela Aberta, mientras que en las otras dos ciudades, esa posición les correspondió a ellos. Las manifestaciones de Tellado, que marcan la línea del PP gallego, abren la puerta a que los tres regidores rupturistas puedan vincular sus proyectos presupuestarios a mociones de confianza, ya que el partido mayoritario de la oposición no parece dispuesto a convertirse en alternativa. No, al menos, con el tiempo que todavía falta hasta la fecha de las próximas elecciones municipales, en mayo de 2019.

El caso más calamitoso es el de Ferrol, donde el gobierno municipal —ahora compuesto por seis ediles de Ferrol en Común y dos escindidas del PSOE— no ha presentado presupuestos por segundo año consecutivo, y todo parece indicar que volverán a prorrogar los de 2015, los últimos aprobados por el PP durante el mandado de José Manuel Rey Varela. «Esto era la crónica de una muerte anunciada», valoró Tellado, «Ferrol es la zona cero del populismo», una situación de la que culpabilizó a Jorge Suárez pero que «tiene cómplices», en referencia a su exsocia de gobierno, la socialista Beatriz Sestayo. «Es un alcalde sobrepasado por su cargo», resumió.

Feijóo cuestiona la gestión

Preguntado tras el Consello de la Xunta por la situación de las tres urbes coruñesas, Alberto Núñez Feijóo lamentó la «paralización» a que están sometidas. «Es muy perjudicial para los vecinos de las ciudades y para la Comunidad en su conjunto», manifestó. Para el presidente gallego, estos gobiernos municipales parece que estén «en tiempo de descuento» porque «no vemos nada, ni de propuestas, ni de programas». «De momento lo que hacen es entretener, no gobernar», criticó.