Xulio Ferreiro sopesa una mociÃ³n de confianza tras el veto de PSOE y PP a sus cuentas

«Una o dos semanas». Es el plazo que se da a sí mismo el alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro, para solventar sus diferencias con el PSdeG y conseguir sacar adelante los presupuestos de la ciudad o, de lo contrario, reconoce que no le «asusta» la posibilidad de plantear una moción de confianza ligada a la aprobación de las cuentas públicas. «Si no es factible –un acuerdo con los socialistas– no nos vamos a enredar», confesó Ferreiro.

De momento, el primer intento de la Marea Atlántica para sacar adelante sus cuentas públicas ha caído en saco roto. Los grupos de PP y PSOE rechazaron este miércoles en sesión plenaria el proyecto presupuestario presentado por el equipo de Ferreiro entre duras críticas a su gestión. «Es el peor presupuesto de la historia de la ciudad», sentenció la portavoz de los populares en La Coruña, Rosa Gallego, al tiempo que acusó al gobierno local de cerrar el año sin haber ejecutado ni un 20% de las partidas dedicadas a inversiones.

«No vemos nada que respaldar», añadió desde las filas socialistas el concejal José Manuel García. Incluso el BNG, que se abstuvo en la votación, le recriminó a Ferreiro que «no aprendiese» de la negociación del año pasado y le afeó haber llevado las cuentas a pleno «tarde mal y a rastras con negociaciones a modo de flash».

Cuentas prorrogadas

Ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos, Xulio Ferreiro dará luz verde este viernes la prórroga de las actuales cuentas públicas. El alcalde expuso que las licitaciones «no se paran» y aclaró que espera aprobar en enero los convenios para conceder ayudas a diferentes entidades que trabajan en la ciudad.