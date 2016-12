El BNG aumenta sus exigencias para apoyar las cuentas de Noriega en Santiago

Aún no es suficiente. El BNG se resiste a apoyar los presupuestos municipales de Santiago pese al cable que Marea Pontevedra le echó hace menos de una semana al gobierno del nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores con una abstención necesaria para sacar adelante las cuentas en la ciudad del Lérez.

El portavoz del Bloque en la capital de Galicia, Rubén Cela, parece dispuesto a exprimir al máximo su posición de socio preferente del gobierno de Martiño Noriega y, pese a que el Gobierno de Compostela Aberta incluyó este martes en el borrador de sus cuentas públicas hasta 22 propuestas de los nacionalistas, Cela lanzaba una advertencia al regidor: el texto «necesitará aún de muchos cambios si quiere contar con el voto favorable del BNG».

El portavoz nacionalista quiso agradecer al equipo liderado por Noriega que incluyese varias de sus iniciativas. Pese a todo, avanza que los puntos recogidos todavía son «insuficientes» y ya aclara que, a espera de que el contenido del borrador se discuta en la asamblea local del Bloque, la formación frentista no está dispuesta a reproducir a la inversa la escena vivida en Pontevedra. «Santiago no será nunca para el BNG un cromo intercambiable con ninguna otra ciudad», zanjó Rubén Cela, al tiempo que subrayó que lo único que va a decantar «en última instancia» la postura del Bloque va a ser «el contenido de la propuesta de presupuestos», y no negociaciones partidistas.

El proyecto de cuentas públicas presentado por el equipo de Compostela Aberta cuenta con una dotación de 102,7 millones de euros e incluye un crecimiento del 14 por ciento en materias como la cultura y de un 10,5 por ciento en el área de medio ambiente. Desde el BNG reclaman impulsar medidas concretas como la creación de un aparcamiento público en el campus universitario de la ciudad o la construcción de un parque urbano en las inmediaciones de la Catedral.