Podemos en cultura se ha movido con vaguedades y una promesa de hacerla popular y participativa. Cómo concretarlo era un secreto, como en otras materias, hasta que cultura de Madrid no ha tenido más remedio que actuar. Idea directriz, sectorializar la cultura por barrios y popularizarla, creando centros de difusión en cada casa de cultura. Hasta aquí ninguna objeción, porque todo dependerá de los conocimientos y rectitud ética del gestor, y los recursos económicos.

El problema ha surgido con emblemas como el Teatro Español y el Circo Price (el único centro para la creación circense). En el primero ha expulsado al director, nombrado por concurso según el código de buenas prácticas por cuatro años, porque no se ajustaba al gusto teatral del partido. Un gesto que demuestra autoritarismo fascistoide, que no es privativo de derechas o izquierdas, sino del que está arriba. Con el Price ha pretendido repartir la gestión entre asociaciones culturales, en un ejemplo de externalización y privatización populista de un centro público. En el Price ha enseñado las cartas del Español, y por extensión de otras unidades de producción estatales, dejar que sean instituciones culturales de referencia (Xirgú, Lorca, Narros, etc) para ceder la gestión a grupos de teatro aficionado (privatizar). Queda preguntarse lo que haría Podemos con Orquestas Sinfónicas (su modelo es la popular de Venezuela, que no funciona mal en un país ágrafo musical), con Museos ¿repartir las pinacotecas en centros culturales?, patrimonio arquitectónico, etc. Hacer un pueblo más culto es una cosa, destruir la cultura en aras a la popularización un calculado desastre, sustentado en una ideología. Siguiente paso, comités intelectuales. Siempre habrá tontos útiles.