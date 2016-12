Miguel Ángel Sánchez, edil de Ganemos Talavera, denuncia una agresión

Miguel Ángel Sánchez, concejal de Ganemos Talavera, ha escrito en su perfil de Facebook que el pasado sábado por la tarde, día de Nochebuena, se encontraba en un local de la Ciudad de la Cerámica, «en compañía de mi familia», cuando sufrió una agresión por parte de un «tipo desconocido».

Según Sánchez, el ataque consistió en «dos puñetazos en la cara» y se debió a las ideas políticas que defiende. «Se me agredió física y verbalmente por ser yo, y por ser un representante público de Talavera de la Reina», dice.

Y añade: «Este acto culmina -de momento- una escalada de difamaciones, provocaciones e insultos que he venido sufriendo este año desde sectores muy localizados; a los que sumar las acusaciones falsas con que se me quiso apartar de la agrupación política a la que represento. Voy a seguir, porque así lo quisieron los ciudadanos, y las amenazas no van a lograr su objetivo», ha escrito el edil en Facebook.

Siempre según la versión del concejal de Ganemos, que ha presentado la denuncia ante la Policía Nacional y fue atendido por «los servicios médicos de Urgencias del hospital Nuestra Señora del Prado», la secuencia de hechos fue la siguiente: «Un tipo desconocido se me acercó, empezó a provocarme, a denigrarme, a grabarme con su teléfono móvil... Como veía que no conseguía sus objetivos y no cedía a sus provocaciones, me propinó dos puñetazos en la cara...».

Después de que se hiciera público el incidente, tanto compañeros de partido como de otras formaciones se solidarizaron con Sánchez. «Mi apoyo absoluto al concejal @ganemostalavera Miguel A. Sánchez @golindelasenda ante la agresión sufrida y máximo rechazo a la intolerancia», escribió en Twitter el alcalde de Talavera, Jaime Ramos (PP). Mientras, José Gutiérrez, portavoz del PSOE, dijo en un comunicado que es «injustificable que se agreda a un servidor público por el hecho de serlo».

Después de la denuncia de Sánchez, el periódico local La Voz del Tajo ha publicado este lunes una noticia con el siguiente titular: «El concejal Miguel A. Sánchez agrede a una persona en una ‘bronca de bar’». La noticia va acompañada de un vídeo en el que se muestra a Sánchez, que sostiene un vaso de cristal en una mano, que mira a la cámara que le está grabando y que en un momento determinado parece querer quitársela de encima.

Varios interrogantes

En La Voz del Tajo se afirma que el agresor es el concejal y que el supuesto agredido también ha presentado una denuncia ante la Policía. Una versión opuesta a la mantenida por Sánchez.

Sin embargo, hay varios interrogantes. El primero es que se desconoce quién es la persona que tuvo la riña con Sánchez. Según el concejal, es un «tipo desconocido», pero a la vez afirma que le pegó por sus ideas políticas. Aún así, lo que Sánchez escribe en Facebook no lo acompaña con ninguna fotografía que ‘demuestre’ que, efectivamente, tiene el rostro dañado.

Segundo, ¿como surgió la bronca? El edil dice que la otra persona «empezó a provocarme...», aunque en el vídeo no se aprecia eso. Sin embargo, ¿muestra la grabación todo lo que pasó o, como asegura Sánchez, le agredieron antes o después de grabarle con el móvil? Más preguntas: ¿Por qué una persona está grabando al concejal y este se lo quiere quitar de encima? Todas estas cuestiones están ahora en manos de la Policía Nacional.