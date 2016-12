La exministra socialista de Defensa, Carme Chacón, pretendía criticar al número dos de Podemos, Íñigo Errejón, pero el comentario se le ha vuelto en contra en Twitter. La razón: en su mensaje confundió los cargos de jefe de Estado y presidente del Gobierno.

La polémica comenzó a raíz del discurso de Navidad de Don Felipe, cuando Errejón escribió en Twitter que «algún día tendremos un jefe del Estado elegido democráticamente que diga que hemos de combatir un drama nacional llamado violencia machista».

La respuesta de la exministra, dirigida al miembro de Podemos, ha llegado esta mañana. Pretendía defender la gestión socialista en cuanto a violencia de género, pero erró en cuanto al cargo del que se hablaba: «Te recuerdo que ya lo tuvimos: José Luis Rodríguez Zapatero», tuiteó.

Te recuerdo que ya lo tuvimos: José Luis Rodríguez Zapatero. https://t.co/APr1nh9sld — Carme Chacon (@carmechacon) 25 de diciembre de 2016

Las críticas a Chacón no han tardado en llegar. «Borra, corre. La mayoría aún está inconsciente»; «Hasta donde yo sé, Zapatero no presidía ninguna República. Tenía un jefe de Estado llamado Rey»; «Una exministra y jurista que no sabe distinguir entre presidente del Gobierno y jefe de Estado», han sido algunos de los comentarios recibidos en Twitter.

Quizá por ello, poco después Chacón ha intentado arreglarlo con un nuevo mensaje: «A no ser que quiera ir a un sistema presidencialista, en el nuestro el máximo mandatario es el presidente del Gobierno. El que decide prioridades políticas».