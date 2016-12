Las mejores frases del Mensaje del Rey

MÁS CONVIVENCIA Y CERO INTOLERANCIA

«La convivencia exige siempre y, ante todo, respeto. Respeto y consideración a los demás, a los mayores, entre hombres y mujeres, en los colegios, en el ámbito laboral; respeto al entorno natural»«Respeto y consideración también a las ideas distintas a las nuestras. La intolerancia y la exclusión, la negación del otro o el desprecio al valor de la opinión ajena no pueden caber en la España de hoy»

CATALUÑA Y RESPETO A LA LEY

«Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad»«El progreso, la modernización, el bienestar, requieren siempre de una convivencia democrática basada en el respeto a la Ley, en una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir, de engrandecer y no de empequeñecer, de fortalecer y no de debilitar»

VIEJOS RENCORES

«Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas»

CIVISMO Y VALORES

«La educación es la clave esencial. Una educación que asegure y actualice permanentemente nuestros conocimientos: pero que también forme en lenguas y en cultura, en civismo y en valores».

TRAS EL BLOQUEO POLÍTICO

«Es esencial, de cara al futuro, que el diálogo y el entendimiento entre los grupos políticos permita preservar e impulsar los consensos básicos para el mejor funcionamiento de la sociedad»

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

«Todos deseamos que esa recuperación se consolide, que nos permita crear mucho más empleo y de calidad, y también corregir las desigualdades y fortalecer nuestra cohesión social, que es una garantía para asegurar la estabilidad y el equilibrio de nuestra sociedad».

FAMILIA

«He comprobado, una vez más, el valor que tiene en nuestra sociedad la familia, porque su ayuda ha permitido a muchos sobrellevar los peores momentos». «He conocido a trabajadores y profesionales, hombres y mujeres que, con su esfuerzo sereno, durante estos largos y difíciles años, sin desfallecer ni resignarse, sostienen con gran dignidad y coraje a sus familias, sus vidas y sus trabajos»

INUNDACIONES

«En una noche como la de hoy, a tantas familias que han sufrido las recientes inundaciones en nuestro país, quiero decirles especialmente que las tenemos muy presentes»