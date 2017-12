VELA Todo listo en la bahía para despedir el año con la XIV Regata de Año Nuevo Más de un centenar de regatistas de diez países participarán en el IX Memorial Kim Lytghoe entre el 28 y 30 de diciembre

El próximo jueves día 28 de diciembre a las 13:00 horas sonará el primer bocinazo de salida para la XIV Regata de Año Nuevo, IX Memorial Kim Lythgoe en aguas de Cádiz. La Federación Andaluza de Vela vuelve a llenar de velas la bahía para despedir un nuevo año con una prueba que se desarrollará hasta el sábado día 30 de diciembre abierta a un total de cinco disciplinas; las clases de windsurf Raceboard, Techno y RS:X, y las disciplinas Láser Radial y Láser 4.7.

La XIV Regata de Año Nuevo es una prueba de alto nivel con la que la Federación Andaluza de Vela despide el año náutico y da la bienvenida a una nueva temporada poniendo a prueba a los mejores especialistas que en el caso de los anfitriones también buscarán en aguas gaditanas las copas autonómicas de todas las clases, a excepción de los 4.7, siendo ésta la disciplina que más deportistas reunirá en el área de regatas.

Para la ocasión se dan cita un centenar de deportistas de una decena de países atraídos por una cita ya clásica en el calendario y también por su valor como banco de pruebas de cara a la nueva campaña. De esta forma, junto a las del país anfitrión ondearán las banderas de Venezuela, Rusia, Francia, Bélgica, Paraguay, Lituania, Suecia y Ucrania, representados por los mejores exponentes que en muchos casos pasan largas temporadas entrenando en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), sede de la FAV en El Puerto de Santa María, donde en estos días de Navidad ya se respira el gran ambiente previo a la regata.

Todas las clases albergarán a un elenco de deportistas de todas las edades, de infantiles a veteranos, pasando por las categorías juvenil y sénior. En las disciplinas Láser no faltarán deportistas experimentados como Antonio Coronilla (CN El Trocadero), vigente campeón de la Copa de España de Standard que navegará en Radial, frente a jóvenes como Manuel Ollero (RCN de El Puerto de Santa María) que ganara en 4.7 el pasado año. También será ésta la primera ocasión en la que el windsurfista Fernando Lamadrid Trueba compita en la categoría absoluta tras ganarlo prácticamente todo en Juveniles. Lamadrid (CN Puerto Sherry) llega con un abultado currículo que tiene entre otros los títulos de campeón de España de RS:X Juvenil.

Uno de los atractivos será verle competir frente a Juan Manuel Moreno (Vistahermosa CG), deportista que llega precedido por una gran expectación tras denunciar su situación de desamparo ante la RFEV. Moreno, con tres campañas olímpicas a sus espaldas, tiene a Tokio en su objetivo y será esta su primera oportunidad de demostrar el trabajo que viene haciendo en los últimos meses para demostrar a todos que es un valor seguro. En esta misma clase pero en versión femenina, la cita permitirá ver en acción a la campeona de España y miembro del equipo preolímpico español, Blanca Manchón (CN Sevilla), en plena preparación tras retomar su carrera tras ser madre.

La olímpica Blanca Manchón competirá en el Memorial dedicado a su antiguo entrenador

Manchón espera la máxima oposición por parte de las rusas Anna Khvorikova y Maria Lemenkova y la sueca Fanny Baumann, pero se encuentra fuerte, «Apenas he dejado de entrenar desde que volví del mundial de Japón y cada vez me siento mejor sobre la tabla. Espero acabar el año con los buenos resultados que he tenido durante todo el 2017 y seguir demostrando que aún sigue habiendo Blanca Manchón para rato». En esta clase participa también la joven Pilar Lamadrid Trueba (CN Puerto Sherry), una deportista que trabaja muy duro y que ahora tendrá la oportunidad de demostrar su estado de forma.

Muchos títulos en la clase Raceboard, en la que participan la campeona del Mundo Máster, María Antonia Domínguez; el campeón de España Veterano y campeón del mundo Súper Veterano, Paco Manchón, y el campeón de la Copa de España, Curro Manchón, los tres ondeando la bandera del CN Sevilla. Por último en las disciplinas Techno el nivel es impresionante y sólo por destacar algunos aspirantes, los regatistas del CN Sevilla, Daniel Sánchez, campeón de la Copa de España de Techno Sub 15, o el portuense Aurelio Terry que lidera todas las quinielas en su categoría Sub 17.

Más allá de lo meramente deportivo, la Regata de Año Nuevo es desde su nacimiento un evento de extraordinario valor para el turismo, la promoción y la economía de El Puerto y la provincia gaditana, no en vano, a los participantes hay que sumar otro tanto entre entrenadores, técnicos y familiares con una estancia media de diez días, ya que dadas las fechas de su celebración la mayoría de los participantes eligen la ciudad de El Puerto para pasar la Navidad junto a familiares.

Para hacerla posible, la Federación Andaluza de Vela emplea a más de una veintena de personas necesarias para poner en funcionamiento la maquinaria en el agua y también en tierra, entre comités de llegada, salidas, balizadores, jueces, personal de la oficina de regatas, seguridad, área médica o marinería. Entre todos ellos y un grupo de voluntarios se trabaja para que todas las piezas encajen y el resultado sea el mejor para los deportistas y todas las personas implicadas con el evento.

Tras un día reservado al papeleo y mediciones de material, el miércoles día 27, las pruebas clasificatorias se sucederán entre los días 28 y 30 de diciembre, ambos incluidos.

La XIV Regata de Año Nuevo, que por noveno año rinde homenaje a la memoria del francés Kim Lytghoe, el que fuera entrenador de las olímpicas Marina Alabau y Blanca Manchón fallecido trágicamente en accidente, se celebra en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Bahía de Cádiz y cuenta con la organización de la Federación Andaluza de Vela, la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María dentro de su programa municipal El Puerto con la Vela y el patrocinio de Puerto Sherry.