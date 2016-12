El tenista español Rafael Nadal, campeón del torneo de exhibición de Abu Dabi, aseguró este sábado que los tres partidos que ganó en el torneo jugando a buen nivel, le vendrán "muy bien" para el resto de la temporada. Nadal venció en la final de Abu Dabi al belga David Goffin (6-4 y 7-5) y en declaraciones a los medios oficiales del torneo declaró estar muy contento por el triunfo:

"Estoy muy alegre de volver a competir. Estos tres días han sido buenos para mí. Estos tres días, jugando a este nivel, me van a venir muy bien para el resto de la temporada", dijo. Además, dio las gracias a la organización por el trato que recibió durante el torneo: "Es algo especial. Me gusta el sitio, es un gran público y quiero agradecer a todo el mundo y al gobierno de Abu Dabi el amor que he recibido", concluyó.