El Â«LocoÂ» Abreu, el nÃ³mada del fÃºtbol

La tarde de antes, la selección charrúa estuvo ensayando penaltis. Abreu lanzó tres, y ninguno de ellos traspasó la línea de gol. Su compañero Eguren le expresó cierta preocupación. El «Loco» zanjó sus dudas en medio segundo: «Ganaremos por penales, en el quinto. Lo defino yo con mi sello, picando la pelota. Estate tranquilo». Era la previa del Uruguay-Ghana de cuartos de final del Mundial de Sudáfrica y aquel histórico partido, como Abreu pronosticó 24 horas antes, acabó decidiéndose desde los once metros y con un penalti a lo Panenka del ariete suramericano: «Hay que tener claro que el objetivo es hacer gol, y para ello hay que burlar al arquero, ir contra la lógica. No es una locura, es clase. Hay jugadores que sirven para ganar los torneos y otros que valen para los momentos decisivos», reflexionó aquel día el «Loco», aún con la adrenalina en ebullición tras cumplir con su profecía.

Sebastián Abreu cumplió el pasado mes de octubre 40 años. La pasada semana, con el Santa Tecla, se proclamaba campeón del torneo Apertura de El Salvador. Era el equipo número 22 de su carrera. Lo hizo logrando el gol de la victoria, tanto en las semifinales como en la final, éste en el tiempo de prolongación para mayor mística. En total, 13 dianas en sus cinco meses en el país centroamericano. Ahora ya golea con el Bangú, club de Río de Janeiro que juega en la cuarta división brasileña, con el que ha iniciado la vigesimotercera etapa de una extensa carrera que se inicio en el ocaso del verano de 1994, cuando debutó con el Defensor Sporting de la Primera división uruguaya. Abreu es el segundo jugador de la historia del fútbol con más equipos en su currículo. Solo el portero alemán Lutz Pfannenstiel, que pasó por 25 clubes y jugó en las seis confederaciones FIFA, está por encima del uruguayo.

Diez países en su mochila

En su palmarés, siete títulos de Liga y tres de Copa, entre los que sobresalen un torneo Apertura con San Lorenzo (2001) y un Clausura con River Plate (2008). Con su selección, su gran éxito, la Copa América de 2011 y un meritorio cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica (2010). Y en su mochila, un millón de vivencias en los diez países (Uruguay, Argentina, España, Brasil, México, Israel, Grecia, Ecuador, Paraguay y El Salvador) en los que ha desempeñado su profesión.

En España, su paso por el Deportivo de La Coruña no cumplió con las expectativas. Llegó en el mercado invernal de la campaña 97-98, firmó por seis años, pero solo anotó tres goles. El resto del contrato, hasta 2004, se lo pasó de cesión en cesión. Once años más tarde, en la Real Sociedad, sí que demostró su categoría, pero sus doce tantos en cinco meses no fueron suficientes para ascender al conjunto vasco a Primera. Así ha sido, y es, la vida (deportiva) de Sebastián el «Loco» Abreu, el nómada del fútbol.