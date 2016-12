David Villa, el astro del Â«soccerÂ»

David Villa no ha necesitado demasiado tiempo en la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol profesional estadounidense, para demostrar que no vino aquí de paseo. Hace unos días recibió el premio al jugador más valioso de la liga (MVP), un honor que resume el impacto que el delantero asturiano está teniendo en el fútbol estadounidense.

Cruzó el charco en 2014 como jugador franquicia de un equipo recién formado, el New York City FC propiedad del mismo conglomerado que controla el Manchester City. Fue su primer fichaje, su primera estrella, y el «Guaje» ha respondido a las expectativas. Ha marcado 41 goles en dos temporadas, acumulando el 37% de las dianas que ha anotado su equipo en su incipiente historia. En esta última temporada, ya adaptado a la competición local y con el peso del equipo en su mochila, ha despuntado con 23 goles -algunos de factura excelente- y cuatro asistencias. Además, tras una primera temporada decepcionante en lo colectivo, el delantero ha sido clave para la primera clasificación del equipo para los playoffs, donde el New York City FC cayó a las primeras de cambio.

«Cuando decidí aceptar este proyecto, mucha gente pensó e incluso dijo que podía venir aquí a buscar un retiro dorado», dijo Villa tras la entrega del galardón. «He tratado cada día de demostrarle a la gente que estoy aquí para competir, estoy aquí para hacer mas grande el fútbol de este país, y para continuar haciendo historia en mi carrera».

Repercusión

Muchos creían que la decisión de Villa de recalar en EE.UU. no era acertada. Después de hincharse a meter goles en el Valencia, de ganarlo todo con el Barcelona, de hacer historia con la selección española y de conquistar una Liga y casi una Champions League con el Atlético de Madrid, a Villa le quedaba fútbol en sus botas como para competir en un torneo europeo del máximo nivel. Pero el asturiano prefirió ser cabeza de ratón. El MVP recibido recientemente es la mejor prueba de que Villa es una pieza fundamental de la MLS, una liga que le permite sentirse importante, como lo ha sido en toda su carrera. Otras glorias del fútbol europeo llegadas en los últimos tiempos a Estados Unidos, como Steven Gerrard, Kaká, Didier Drogba o sus compañeros de equipo Frank Lampard y Andrea Pirlo han tenido menos transcendencia que él.

«Después de dos años y medio, la gente que pueda pensar eso de esta liga es porque no la ha analizado, no ha venido a ver la liga», dijo sobre la crítica de que muchas viejas estrellas de las grandes ligas de Europa llegan a EE.UU. a engrosar su cuenta bancaria antes de colgar las botas.

Adaptado a Nueva York

«Estoy muy orgulloso de ganar este premio y de representar al New York City FC», aseguró el futbolista cuando recibió el premio. «Es un día importante para mí porque era una de las cosas que quería lograr cuando llegué aquí hace dos años».

El delantero, que se ha adaptado muy bien a Nueva York, aseguró que era «uno de los mejores días» de su carrera. En la entrega del premio, se proyectó un vídeo en el que ex compañeros como Gerard Piqué o Xavi Hernández le felicitaban por el logro. «Lo más importante para cualquier profesional, pero especialmente para un jugador de fútbol, es el reconocimiento de la gente. Cuando me retire dentro de algunos años, espero que todo el mundo me recuerde como un gran profesional, un gran amigo y un gran compañero».

Esa retirada todavía no está a la vista (acaba de cumplir, el 3 de diciembre, 35 años). De hecho, el gran desempeño del «Guaje» en tierras estadounidenses ha destapado los rumores sobre una posible vuelta a la selección española -él insiste en que no cierra la puerta a vestir la camiseta de España- e incluso de un retorno a la Liga española, a remar para conseguir la salvación de su primer equipo, el Sporting de Gijón. Sin embargo, el delantero negó esa posibilidad y dijo que seguirá en EE.UU., donde además de jugar de maravilla, desarrolla con fuerza sus escuelas de fútbol. A base de goles y reconocimientos, ha cumplido su sueño americano.