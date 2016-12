El equipo de los Minnesota Vikings de la NFL estadounidense, la liga profesional de fútbol americano,, se llevó este viernes un pequeño susto cuando su avión patinó tras haber aterrizado en el aeropuerto internacional de Appleton, en el estado de Wisconsin.

«Mientras rodaba tras un aterrizaje seguro, el avión del equipo se deslizó fuera de la pista y se quedó atascado. De vuelta al hotel del equipo, los Vikings están acostados, todos cómodos en sus camas», indicó la franquicia en su perfil de Twitter.

Nadie del pasaje del avión sufrió ningún daño, salvo el susto inicial, pero nadie pudo abandonar la nave tras dos horas ya que fue necesaria la ayuda de un camión de bomberos para sacar a los pasajeros.

After 4 hours, the @Vikings' @ceeflashpee84 is officially off the plane!



And he's still all smiles. pic.twitter.com/QQVJDqRM6Z