En la naturaleza, el paso de ser joven a adulto no siempre implica hacerse más fiero. En contra de lo que puede resultar intuitivo, una de las primeras cosas que ocurre cuando algunos animales llegan a la madurez, es que pierden sus dientes. Esto forma parte de un proceso de desarrollo natural (no se les caen los dientes por ser viejos), y no solo está programado en los genes, sino que además suele estar relacionado con un cambio de dieta. Por ejemplo, puede ocurrir que los jóvenes sean carnívoros y los adultos herbívoros.

Este fenómeno no es raro hoy en día, y se puede encontrar entre peces y anfibios. Pero este jueves, un grupo de investigadores de la Universidad Capital Normal, (Beijing, China) y la Universidad George Washington (Washington, Estados Unidos), han publicado un estudio en la revista Current Biology en el que han informado sobre el que es el caso más antiguo descubierto de este fenómeno. Tan como han concluido, una especie de dinosaurio llamada Limusaurus inextricabilis y encontrada en China, perdía sus dientes al llegar a la madurez. Los investigadores creen que esto podría aportar pistas para entender cómo las aves se desarrollaron con pico pero sin dientes.

«El descubrimiento es importante por dos razones», ha dicho James Clark, coautor del estudio e investigador en la Universidad George Washington. «Primero es muy raro encontrar (en forma de fósiles) esta transición de juvenil a adulto. Segundo, esta transformación tan inusualmente dramática en la anatomía sugiere que había un gran cambio en la dieta de los Limusaurus, durante el paso de la adolescencia a la edad adulta».

Trampas de la muerte

Los investigadores se encontraron con 19 esqueletos de Limusaurus inextricabilis, una especie de dinosaurio cuyo nombre significa «imposible de liberar», porque los descubridores la encontraron dentro de «trampas de muerte», unas fosas mortíferas repletas de barro donde estos animales quedaron atrapados en algún momento del pasado. No pudieron liberarse, así que murieron y sus huesos quedaron enterrados allí, en la provincia china de Xinjiang, hasta que los científicos dieron con la «tumba».

Gracias a este hallazgo, hoy se considera que esta especie vivió a comienzos del Jurásico, hace unos 161 a 155 millones de años, en la actual Asia. Se ha averiguado también que tenían un cuerpo pequeño y delgado de hasta 1,7 metros de longitud, con un cuello largo, cortos brazos y largas patas.

Tamaño aproximado de un Limusaurus adulto - CONTY

También se había averiguado que estos Limusaurus eran vegetarianos. Pero gracias a los 19 restos hallados en estas trampas de muerte de Xinjiang, los investigadores han podido reconstruir la historia del desarrollo de sus dientes, y deducir, también gracias a otros datos, que estos animales cambiaban su dieta durante la madurez. Por eso, han concluido que los juveniles eran omnívoros y carnívoros, pero que los adultos solo comían vegetales.

De dinosaurios a aves

Lo más interesante de esto es que los científicos creen que esta información les puede servir para entender mejor un importante hecho de la evolución: el nacimiento de las primeras aves.

De hecho, Limusaurus pertenece al mismo grupo que las aves actuales, el de los terópodos. Por eso, creen que este fenómeno de pérdida de dientes de los Limusaurus podría explicar por qué algunos dinosaurios dejaron de tener dientes y con el tiempo sus descendientes adoptaron la forma de aves con pico.

¿Cómo podría haber ocurrido esto? Una posible explicación sería que los genes que regulaban en los dinosaurios la pérdida de dientes durante la edad adulta, empezaran a funcionar desde el comienzo del desarrollo: el resultado habría sido el nacimiento de «bebés» de dinosaurio sin dientes.

«Para la mayoría de las especies de dinosaurios solo tenemos un puñado de ejemplares y un pobre entendimiento de su biología del desarrollo», ha dicho Josef Stiegler, investigador en la Universidad George Washington y coautor del estudio. «Pero la gran muestra del Limusaurus (con sus 19 especímenes) nos ha permitido analizar la morfología, la microestructura y la composición de isótopos de los huesos (para calcular la antigüedad de los restos y para analizar los cambios de dieta del animal».

Un Limusaurus adulto a la derecha y sin dientes, y uno joven con dientes, a la izquierda - GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

Gracias a todo esto, hay evidencias como para situar al Limosaurus como el primer reptil con una característica conocida como edentulismo ontogenético (perder los dientes como consecuencia del desarrollo), y como una posible expliación para la aparición de las primeras aves.

Junto a la pérdida de dientes, los investigadores encontraron otros 78 cambios en el desarrollo de estos animales, que parecen apoyar la idea del cambio de dieta. Ahora, estos científicos investigarán en profundidad otro cambios en el sistema digestivo y en el esqueleto para confirmarlo.