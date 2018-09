El regalo de Nintendo a un «gamer» con cáncer terminal

Nintendo lanzará el próximo mes de diciembre «Super Smash Bros. Ultimate», un videojuego de lucha que cuenta con numerosos fans en todo el mundo. Y uno de ellos es Chris Taylor, un joven canadiense con cáncer terminal con el que la compañía tuvo un gran detalle.

Mientras los seguidores de «Super Smash Bros» cuentan los días para la llegada del videojuego, Chris Taylor no quería hacerlo. El joven «gamer» era consciente de que diciembre estaba demasiado lejos y sabía que no iba a llegar, tal y como publicó en su cuenta de Twitter el pasado 12 de septiembre:

I am a little worried that smash'll be out of reach for my lifespan though and that mega sucks if I'm being real with yall