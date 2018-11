Sony no estará presente en la próxima feria E3 de videojuegos «Estamos explorando maneras para involucrar a nuestra comunidad en 2019 y estamos deseando desvelar nuestros planes», ha asegurado la compañía en un comunicado

La compañía Sony no estará presente en la próxima edición de la feria E3 de videojuegos, lo que marca su primera ausencia en los veinticuatro años de este evento, según ha informado este viernes la prensa estadounidense.

«Siempre queremos innovar, pensar diferente y experimentar nuevas formas de deleitar a los consumidores», indica la compañía en un comunicado en el que deja claro que, en cualquier caso, habrá novedades sobre la consola PlayStation. «Estamos explorando maneras para involucrar a nuestra comunidad en 2019 y estamos deseando desvelar nuestros planes».

Este no es el primer gran acontecimiento al que Sony decide no acudir este año. Previamente, en septiembre, Shawn Layden, máximo responsable de desarrollo de PlayStation, anunció que no celebraría el evento anual PlayStation Experience, ya que no había suficientes nuevos productos.

No obstante, el presidente de la compañía, Kenichiro Yoshida, afirmó a comienzos de año que estaban trabajando en una nueva consola, posiblemente la PlayStation 5, aunque no se sabe si llevaría esa denominación.

Frente a Microsoft, que presentó Xbox One X en 2017 y que este año anunció que trabaja en futuras consolas, o Nintendo, que sigue disfrutando del lanzamiento el pasado año de Nintendo Switch, Sony no desveló en la E3 de 2018 novedades en hardware, sino que apostó por mostrar nuevos videojuegos para PlayStation.

En lugar de un evento al uso en un auditorio, Sony preparó una experiencia interactiva en la que los asistentes entraron en una especie de iglesia para ver el primer adelanto de «The Last of Us Part II» o caminaron entre decorados inspirados en «Marvel's Spider-Man».