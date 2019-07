Playstation 5 tendrá una brutal potencia gráfica y estará pensada para «jugadores hardcore» El presidente de Sony, Kenichiro Yoshida, ha comentado algunas de las características de la futura consola de Sony

A pesar de que la actual generación de consolas aún tiene muchos títulos de calidad que ofrecer, Sony y Microsoft llevan ya bastante tiempo trabajando en las que serán las sucesoras de las actuales Playstation 4 y Xbox One. Durante los últimos meses, hemos podido ir conociendo algunas de las características de estos nuevos sistemas, que se espera que lleguen a las tiendas a lo largo del año que viene. La última novedad llega de boca del presidente de Sony, Kenichiro Yoshida, quien ha afirmado en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal que la presumible Playstation 5 estará pensada para «jugadores hardcore».

Estas palabras invitan a pensar que la nueva consola de la firma nipona contará con una importante potencia gráfica y que, al mismo tiempo, será surtida por un catálogo de juegos de calidad, tanto exclusivos como "third party", destinados a hacer las delicias de los jugadores de todo el mundo. Para ello, el directivo sostiene que la futura PS5 será capaz de procesar gráficos 8K y reducirá enormemente los tiempos de carga, tan criticados durante la presente generación.

Se tratará, según reconoce el directivo, de un sistema nicho pensado especialmente para satisfacer a los jugadores de toda la vida. Especialmente a quienes han jugado a los títulos de la compañía desde 1994, cuando la primera Playstation vio la luz. Usuarios que han disfrutado desde el recordadísimo Metal Gear Solid III hasta el último God of War; pasando por otros títulos destacados, como el Shadow of the Colossus de Fumito Ueda o el The Last of Us, cuya segunda entrega promete cerrar por todo lo alto la presente generación de videoconsolas. El objetivo, en definitiva, será contentar a los jugadores que están «obsesionados con las últimas tecnologías y los gráficos», reconoce Yoshida.

Una amenaza lejana

Con todo esto, Sony pretende que la próxima Playstation consiga mantener a la compañía a la vanguardia del mercado. No hay que olvidar que la PS4 se ha coronado como la incontestable ganadora de la generación gracias a la venta de cerca de 100 millones de consolas. Bastante por encima de las cifras obtenidas en su momento por su hermana mayor, la PS3 (87'4 millones según la compañía).

A pesar de esto, todo apunta a que Sony no lo tendrá nada fácil a partir de 2020. A la ya conocida competencia de la también nipona Nintendo y de la estadounidense Microsoft y su Project Scarlett, a la que el presidente de Sony continua considerando el principal rival, se sumará Google Stadia. El ambicioso proyecto de la empresa afincada en Silicon Valley tratará de revolucionar el mundo de los videojuegos con su servicio de streaming. Sin embargo, Yoshida no parece demasiado preocupado por la entrada en escena de esta nueva competidora, a la que califica como una amenaza a largo plazo.