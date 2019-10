Madrid Games Week Madrid Games Week: guía para no perderse nada en la feria de videojuegos La quinta edición del evento tiene lugar desde este jueves hasta el domingo en la feria de Ifema y están previstas múltiples actividades

Mario Espejo Josep Falagán MADRID Actualizado: 03/10/2019 02:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España se pone sus mejores galas para convertirse, durante cuatro días, en la Meca del videojuego en Europa. Tras el éxito rotundo de la pasada convocatoria con 136.000 visitantes, Madrid Games Week, la gran feria de la industria de los videojuegos en nuestro país, vuelve a situar a la capital en el centro de esta industria que mueve más dinero que la música y el cine juntos.

En esta quinta edición se darán a conocer grandes novedades. Se trata de una de las citas más esperadas por el público arranca desde este jueves hasta el próximo domingo en los pabellones 12 y 14 de la Feria de Madrid. Entre los principales asistentes a la feria destacan los nombres de las principales plataformas y distribuidoras como Sony -que apunta a favorita para ser la clara protagonista del escaparate-, pero también la veterana Nintendo, o Microsoft, así como desarrolladoras de la talla de Bandai Namco o Ubisoft. E, incluso, pequeños estudios independientes de factura española que desean presentar sus proyectos.

Como en anteriores ediciones habrá gran presencia de los llamados deportes electrónicos o «eSports» por parte de Liga de Videojuegos Profesional (LVP). Se trata de un fenómeno imparable con una audiencia de más de 6,9 millones de espectadores. Además, en sus más de 43.000 metros cuadrados se situarán más de un millar de puestos para los jugadores, entre los que se podrá jugar por primera vez en España diversas demos de títulos que se estrenarán a finales de este año y a comienzos del siguiente como «MediEvil», «Dreams», «Nioh 2» o «Marvel’s Avengers».

Esperados títulos

Entre los juegos que se podrán probar en el estand de PlayStation destaca por encima de los demás el esperado «Final Fantasy VII Remake», la reinvención del clásico de PSX que se lanza el próximo 3 de marzo del próximo año. Además, Sony tiene preparadas experiencias especiales para «Death Stranding» y «The Last of Us 2», dos lanzamientos muy esperados que verán la luz el 8 de noviembre de 2019 y el 21 de febrero de 2020, respectivamente, aunque ninguno de los dos se encontrará disponible para ser jugado.

No obstante, la compañía japonesa sí contará con un stand dedicado a su sistema de realidad virtual PlayStation VR, en donde los asistentes podrán probar próximas producciones como «Marvel’s Iron Man VR», «Blood and Truth» o la actualización para esta experiencia inmersiva de «No Man’s Sky». De la mano de la desarrolladora polaca CD Projekt Red, creadora del aclamado «The Witcher 3: Wild Hunt», llega la primera demo doblada al español del ansiado «Cyberpunk 2077», que sale a la venta el próximo 16 de abril de 2020. Aunque no será jugable, se podrá ver una demo, donde se darán a conocer nuevos avances sobre el que se presume como uno de los platos fuertes del próximo año.

A su vez, Bandai Namco no se queda atrás en puestos de juego y llevará a la feria juegos como «One Punch Man: A Hero Nobody Knows», «One Piece Pirate Warriors 4», «Dragon Ball: Kakarot» y el reciente «Code Vein», publicado el pasado 27 de septiembre para todas las plataformas, que bebe de algunas de las mecánicas de la aclamada saga Souls.

Tampoco faltará Xbox, que lo hará de la mano de «Gears 5» y «Sea of Thieves», dos de sus lanzamientos exclusivos más exitosos y para los que estará preparado un puesto de consolas. Pero la contribución de Microsoft no acaba ahí, pues pondrá disposición del público controles especiales inmersivos para dos de los mejores simuladores de conducción del mercado: Forza, que en su edición Horizon 4 ya ha superado la cifra de 12 millones de jugadores, y el inminente «GRID», que está al caer para el próximo 11 de octubre.

Nintendo, por otro lado, llega sin grandes novedades que aportar para esta Madrid Games Week, aunque contará con diversas consolas en las que probar varios de sus exclusivos, destacando «Super Smash Bros», «Splatoon 2» y «Mario Party», cuya presencia también irá enfocada al apartado competitivo. También cabe destacar a Ubisoft con el lanzamiento de su juego más reciente, «Ghost Recon Breakpoint», el cual coincide de lleno con esta Madrid Games Week (4 de octubre).

Los asistentes tendrán la oportunidad de ser los primeros en probar la nueva entrega de la saga Tom Clancy’s. Además, no faltarán las competiciones de Rainbow Six Siege.

Mucho «eSports»

En el ámbito de los «eSports», destaca la presencia de diversas competiciones en directo como las finales ESL Masters España de Brawl Stars y Rocket League, las finales de la R6 Spain Nationals, las copas de Clash Royale y Counter Strike: Global Offensive de la LVP, y el torneo Carrefour eSports Tournament.

Otro de los puntos fuertes que se dará en la Madrid Games Week en el terreno del competitivo es la presentación oficial, esta misma tarde, en el stand de PlayStation a las 16.00 del reality-talent de videojuegos producido por Gestmusic Endemol y Webedia, contando además con el apoyo de PlayStation, Twitch, Atresmedia y DeAplaneta.

El formato será muy similar al de cualquier reality en el que los 24 participantes convivirán durante ocho semanas para convertirse en jugadores profesionales. Los mentores del programa son jugadores conocidos del mundo gaming y del streaming: ElRubius, Willyrex y TheGrefG, contando también con profesores y profesionales especializados.