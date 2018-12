Red Dead Redemption 2 se erige como el gran vencedor de los premios Platinum El Fun & Serious Game Festival pone el broche a su octava edición en el museo Guggenheim de Bilbao

Red Dead Redemption 2 ha sido el gran ganador de la entrega de los premios Platinum, organizada por el Fun & Serious Game Festival. El videojuego de Rockstar ha sido el más galardonado de una noche en la que también se han reconocido otros grandes títulos como Assassin's Creed Odyssey y God of War.

Los premios Titanium, que reconocen los mejores videojuegos y talentos de la industria en el Fun & Serious Game Festival, se han anunciado hoy en una gala celebrada en el Museo Guggenheim de Bilbao. La ceremonia ha sido presentada por Xose Castro, la actriz Ylenia Baglietto, el actor de doblaje Claudio Serrano, el humorista Diego Pérez y la actriz Bárbara Goenaga.

Red Dead Redemption 2, uno de los títulos más esperados de este año, ha sido el gran ganador de la noche, con tres trofeos, Mejor Diseño de Videojuego, Mejor Videojuegos del Año y Mejor BSO.

En el apartado de diseño, Assassin’s Creed Odyssey, el juego de Ubisoft inspirado en la antigua Grecia, se ha llevado el Titanium a la Mejor Dirección Artística; God of War recibió los galadores al Mejor Diseño Narrativo y Mejor Juego de Aventura. El galardón al Mejor RPG lo recibió Dragon Quest XI y El Premio Honorífico a Toda una Saga fue para NBA 2K.

The Return of the Obra Dinn se ha llevado el Titanium al Mejor Videojuego Independiente, mientras que The Red Strings Club, el proyecto de Deconstructeam, ha obtenido el Premio al Mejor Desarrollo Nacional. Por su parte, Spiderman, doblado por el actor Mario García, ha recibido una estatuilla con el Premio a la Mejor Interpretación en Castellano.

Por géneros, los juegos mejor valorados por el jurado del festival han sido: Forza Horizon 4, en la categoría de Mejor Juego Deportivo, Far Cry 5, como mejor juego de acción; Sea of Thieves, como Mejor Juego Familiar/Social y Nubla 2 - M, the City at the Center of the World como Mejor Serious Game.

Asimismo, Do not Feed the Monkeys, ha convencido a los expertos como Juego Indie FS Play y Khion 1 ha obtenido un trofeo al Mejor Proyecto Universitario. El galardón a Mejor Juego Vasco de este año ha sido para Submersed.

No obstante, el gran momento de la gala fue sin duda la entrega de los premios honoríficos. Los premiados este año han sido tres iconos del sector: Brenda Romero (Premio Honorífico), directora y diseñadora de títulos como Tom Clancy's Ghost Recon: Commander, activista y escritora; Jade Raymond (Premio Pionera), fundadora de Ubisoft Toronto y productora de la aclamada saga Assassin’s Creed y Fumito Ueda (Premio Honorífico), por su aportación a la industria con grandes títulos como Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian.