IFA 2019: los mejores y más curiosos gadgets que vas a querer este año

Ya se había presentado en el pasado CES de Las Vegas. Pero la firma asiática, consciente del interés que había provocado esta smart tv, no podía dejar de traerla a la feria berlinesa. La LG Signature Oled TV R cuenta con una pantalla flexible de 65 pulgadas, pero ofrece otros tamaños. Tiene tres modos diferentes de uso en función de las necesidades del usuario.

La ya conocida marca de cámaras 360 acaba de lanzar un modelo de micro cámara para los deportes de acción. Se llama Insta360 Go. La batería sólo tiene capacidad para grabar durante 45 minutos y graba a 720 p, pero sólo pesa 20 gramos y cuenta con estabilización avanzada, convirtiéndose así en la cámara con estabilización más pequeña del mercado. El soporte magnético está diseñado para que se pueda llevar sobre la ropa de forma cómoda por su pequeño tamaño.

No es nada nuevo, pero este cojín Qoobo con cola de gato sigue sorprendiendo. Vibra cuando le acaricias igual que si fuera un gato ronroneando y mueve la cola. La idea es obtener los efectos terapéuticos de acariciar un gato, sin necesidad de cuidarlo.

Gafas para escuchar

Mutrics fabrica unas gafas de sol para escuchar música conectadas por Bluetooth e integrado en la montura toda la tecnología. No son lo más bonito del mundo porque las patillas de las gafas son muy gruesas para incluir la batería y la electrónica. Lo bueno es que el sonido se produce por vibración, y no es necesario llevar auriculares, y prácticamente no se escapa nada de sonido hacia fuera.