Samsung Galaxy Note 10: todo lo que sabemos del próximo gran «smartphone» Durante los últimos meses hemos podido conocer varias filtraciones sobre el móvil que la compañía asiática presentará el próximo 7 de agosto

Las cosas como son, Samsung no lo ha tenido del todo fácil durante los últimos años. Al menos, si nos referimos a sus «smartphone». Fíjense, sino, en casos como el del Samsung Galaxy Note 7 (cuya batería explotaba) o en el (muy) esperado desplegable Galaxy Fold, del que se sigue sin tener noticias. Sin embargo, la tecnológica surcoreana espera tomar impulso el próximo 7 de agosto con la presentación del que promete ser uno de los grandes móviles del año: el Samsung Galaxy Note 10.

Todavía se conocen muy pocos detalles sobre este dispositivo. Sin embargo, durante los últimos meses hemos podido conocer varias filtraciones que permiten que el usuario vaya haciéndose una idea sobre cómo será el próximo gran «smartphone» de la firma surcoreana. De este modo, recientemente se supo que el móvil podría contar con una triple cámara posterior (situada en posición vertical en la esquina superior izquierda), así como con una frontal que se encontrará en la parte superior de la pantalla. También conocimos que los colores que lucirá el nuevo móvil tendrán tonos degradados, que irán desde el azul, hasta el plata o el rosa.

La cámara frontal se encontrará perforada panel Infinity O. La pantalla ocupará prácticamente toda la parte delantera del dispositivo. Esta tendrá 6.3 pulgadas y contará, según las últimas filtraciones, con resolución Full HD+. A su vez, parece que el futuro Note 10 dirá adiós al lector de huella dactilar que se puso ver en el Note 9. Volviendo a la cámara, se afirma que esta podría ofrecer una resolución cercana a los 1.440 x 3.040 píxeles.

Lo que no perderá el futuro «smartphone» con respecto a sus predecesores más inmediatos es el lápiz óptico S Pen, que tan bien valorado ha sido por los amantes de la compañía surcoreana. Según parece, el bastón contará con más atribuciones, entre las que se encontraría el control por gestos, sin que hubiese necesidad de tocar directamente la pantalla, o la posibilidad de que este emita un sonido, similar al de un rotulador, cuando se le esté utilizando.

Al mismo tiempo, se cree que este podría incluir una cámara. También se ha comentado que el futuro dispositivo inteligente de Samsung eliminaría los botonos; aunque otras filtraciones sostienen que dicho plan, finalmente, acabó siendo dejado de lado por la tecnológica.

Respecto a la capacidad de las baterías, se afirma que el Note 10 contará con 4.300 mAh. Mientras que en su versión superior, el presumible Note 10 Plus, esta será de 4.300 mAh. También se comenta con que se lanzará un modelo 5G. De este modo, es probable que la empresa surcoreana presente el próximo 7 de agosto el Galaxy Note 10, el Note 10 Plus y el Note 10 Plus 5G.

Estos contarán con hasta 12 GB de RAM. Se espera, a su vez, que el modelo básico tenga un almacenamiento interno de 256 GB. Sin embargo, las versiones superiores podrían alcanzar 1 TB. Respecto al precio, todavía se desconocen detalles, aunque, presumiblemente, se encontrará por encima del Galaxy S10 Plus, que está valorado en unos 1000 euros.