Pocophone de Xiaomi: el móvil de gama media que roza la clase alta Cuenta con una potencia y autonomía que nadie ofrece en el mercado. Su relación calidad-precio es insuperable

Fue a finales de agosto cuando Xiaomi presentó un nuevo terminal: Pocophone. Desde entonces, mucho se ha oído hablar de este «smartphone» que se ha llegado a equiparar con la gama alta. Aunque su nombre no resulta de lo más atractivo desde un punto de vista comercial, has de saber que Pocophone es un digno rival en el mercado de la telefonía móvil con unas competencias que superan la gama media, especialmente por su relación calidad-precio. Sin embargo, incluirlo dentro de la gama alta es un error.

Si hay algo por lo que Pocophone destaque es por su batería y rendimiento. Aunque te parezca mentira, la batería del nuevo terminal de Xiaomi dura más de un día, aunque ya sabes que eso depende siempre del uso que le des a tu móvil. De hecho, es un móvil pensado para jugar. Y es que estamos hablando de una batería de 4000mAh, la misma que tiene por ejemplo el Galaxy Note 9 o el Huawei P20 Pro. Es verdad que los números por sí solos no son lo más importante (en la autonomía también intervienen otros factores que ayuden a que el terminal ofrezca un rendimiento óptimo) pero con Pocophone puedes salir de casa sin el cargador con la tranquilidad de que no te vas a quedar incomunicado. Por cierto, tiene sistema de carga rápida, algo que a día de hoy ni iPhone ofrece.

En segundo lugar, monta un procesador Qualcomm Snapdragon 845 de ocho núcleos. El rendimiento del Pocophone es sencillamente brutal. El terminal ofrece una gran fluidez, el sistema operativo MIUI se ejecuta sin problemas y no hay aplicación que se le resista. Para mi, lo mejor de este software es que ayuda al usuario a sacar el mayor rendimiento al terminal ya que analiza los recursos que consume (batería, almacenamiento...) para que podamos modificarlo a nuestro gusto. El nuevo POCO Launcher tampoco decepciona, es fácil e intuitivo.

En cuanto al diseño, Pocophone no destaca. Pero es normal. Xiaomi no ha invertido dinero en hacer un terminal bonito ni con acabados perfectos. De hecho, la carcasa es de plásticos, no de cristal o metal, como sucede en la gama alta. A mi no me importa. De hecho, el plástico es un material menos delicado y mucho más práctico. Incluso es agradable al tacto. Si para tí la estética del móvil es importante, este no es para ti.

Lo que más me ha gustado es que el terminal viene ya con funda protectora. Claro que este «regalo» esconde una razón: mejor proteger el «smartphone» desde el primer momento. Mi sensación es que el lector de huellas y la doble cámara trasera sobresalen de la carcasa bastante. No están integrados al 100% y, por ello, más vale que protejas el terminal desde el minuto cero.

Pocophone tiene una pantalla de 6,18" Full HD+ (2.246 x 1.080 píxeles) con notch (esa pequeña muesca superior) que no es un total impedimento para que la compañía haya sabido aprovechar la pantalla al máximo. En este aspecto, hay que destacar un fallo: no siempre acierta a la hora de ajustar el brillo de forma automática. En más de una ocasión, he tenido que ajustarlo de forma manual.

Capacidades fotográficas

Con respecto a la cámara, que podría ser mejorable, Pocophone hace fotos bastante buenas. Son quizás, los detalles, en los que le falta precisión. Tiene una cámara doble con IA, que cuenta con un sensor principal Sony IMX363 de 12 Mpx con Dual Pixel Autofocus.

En la cámara delantera, cuenta con un sensor de 20 Mpx que incorpora la tecnología Super Pixel, combinando información de cuatro píxeles en un gran píxel de 1.8µm para imágenes más claras y nítidas.

Por cierto, el vídeo a cámara lenta me ha sorprendido gratamente. Pensaba que perdería mucha más calidad pero no. Hace grabaciones muy decentes.

Me gusta, y mucho, el minijack de auriculares, aunque no ofrezca el mejor sonido del mercado. Pero a mi me vale.

En definitiva, todas estas prestaciones desde 329 euros... no hay competencia.