Niños de hasta 7 años burlan la seguridad del nuevo control parental de iPhone Los menores están encontrando formas ingeniosas de sortear los controles de tiempo de pantalla que ofrece la función Screen Time en los dispositivos de Apple

A.M.

@abc_tecnologia MADRID Actualizado: 26/09/2018 20:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La asignatura pendiente de los padres es la tecnología. Aún tienen mucho que mejorar y más cuando los menores son capaces de sacar ventaja -y con diferencia- a sus progenitores. Si los mayores no se lo toman en serio, llegará un momento en el que sea imposible controlar lo que hacen los menores en la Red. Y ese temido escenario está gestándose ya.

Los controles parentales ayudan pero no son infalibles. Y la realidad es que los niños están tan relacionados con la tecnología que, en algunas ocasiones, son capaces de burlar las restriciones de estas herramientas, tal y como muchos padres cuentan en Reddit y en el foro de Apple.

Una de las nuevas funciones de iOS 12 es Screen Time, una opción especialmente útil para los padres ya que con este control parental pueden acceder al informe de actividad de sus hijos en sus propios dispositivos iOS para saber a qué dedican la mayor parte del tiempo y así gestionar y establecer los límites pertinentes en App Limits. También permite a los padres programar un periodo de tiempo durante el cual el niño no podrá utilizar el dispositivo iOS, por ejemplo, a la hora de dormir. Cuando Downtime está activado, no se mostrarán las notificaciones de las «apps» y estas aparecerán marcadas para indicar que no está permitido su uso. Los padres pueden elegir que «apps» concretas, como Teléfono o Libros, estén siempre disponibles, incluso si se ha establecido un periodo de inactividad o se ha superado el límite de uso.

El problema es que Screen Time está ya siendo «pirateado» por los niños, que son ya grandes expertos en tecnología. Era solo cuestión de tiempo. Y al final tenía que ocurrir.

Los niños ya han encontrado varias formas de vencer a las restricciones del software y seguir viendo Netflix, navegando por las redes sociales o jugando sin que nadie les controle de manera relativamente sencilla.

Cambio de hora y fecha

Tal y como recoge «The Telegraph», por ejemplo, uno de los trucos que han descubierto los menores para eludir Screen Time es cambiando manualmente la hora del dispositivo. Los niños saben que si el iPhone está programado para que se apague y se encienda a una hora determinada, saben que pueden volver a jugar antes si alteran la hora del reloj.

«Estaba muy emocionado con la opción de activar las restricciones de tiempo de la pantalla», dijo uno de los padres en los foros de soporte de Apple. «Hasta que mi hijo de 13 años encontró una solución en dos minutos», añade. «Fue a la configuración -continua- y cambió la fecha y la hora del teléfono a un tiempo ilimitado. ¡Y listo!».

Otro padre, recoge el diario, dijo que su hija de 10 años tenía un límite diario de una hora. Una medida que evidentemente no gustaba a la menor, que cambiaba la fecha del día siguiente para seguir navegando por la Red.

«Cuando salió iOS 12 limité el tiempo de pantalla de mi hijo de 7 años», narra otro padre en Reddit. «Durante unos días, sentí que mi hijo estaba jugando un poco más de lo que debería, pero no pude entender por qué. Finalmente, mi hijo reveló su 'hack': cuando se queda sin tiempo en la pantalla y se bloquean sus juegos, se dirige a la App Store, descarga un juego previamente instalado (pero eliminado más tarde) a través del icono de la nube, ¡y funciona sin limitaciones!». cuenta. «¿Qué puedo decir? -continua- Ni siquiera estoy enojado. Eso es impresionante».