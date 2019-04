Día Mundial sin Móvil: ¿eres capaz de estar una hora sin usar tu «smartphone»?

El Día Mundial sin Móvil se celebra este lunes 15 de abril por segundo año consecutivo. La plataforma Mobile Free Life, promotora de la iniciativa, reta así a los usuarios de toda España a estar una hora sin usar el teléfono móvil.

El objetivo de la plataforma es institucionalizar esta jornada como Día Mundial sin Móvil en España y el mundo, dentro de su programa de acciones de concienciación sobre el uso responsable, saludable y productivo de los teléfonos móviles.

Y es que los datos sobre consumo son «aterradores» por el alto nivel de dependencia que los usuarios tienen del móvil. Si bien es verdad que cada vez son más las personas que quieren reducir el uso del teléfono (un 58% de la población española quiere utilizar menos el móvil y un 41% está tomando medidas para limitar su uso), la realidad es que no lo conseguimos. Según un estudio de 4YFN, realizado en el marco del Mobile World Congress, se calcula que los asistentes al congreso pasarán, de media, 8,2 años de su vida al teléfono. En el caso de las mujeres, el tiempo de uso es mayor: ellas invierten 4 horas diarias, mientras que los hombres dedican 3,6 horas.

Los resultados del análisis también muestran diferencias de consumo entre el ámbito personal y el laboral. En este sentido, las mujeres creen que el móvil es importante para la vida personal, y los hombres, en cambio, dan prioridad a la laboral. Sin embargo, ellas lo utilizan más, lo que se traduce en un despunte del consumo del móvil en la vida personal.

Frente a esta situación, la mayoría de asistentes al congreso (el 80%) afirma que tiene la intención de reducir el uso de teléfono móvil, y 3 de cada 4 personas lo han intentado alguna vez. La percepción general de la mayoría de los encuestados es que el uso que hacen del móvil es menor (un 19%) que el que hacen los demás, y 9 de cada 10 personas se han sentido molestas alguna vez por situaciones en las que otras personas abusan del móvil.

Otro de los aspectos a destacar del estudio es que el 88% de los encuestados cree que las empresas deberían ayudar a hacer un buen uso del teléfono móvil a través de programas o actividades de concienciación.

Como respuesta, Mobile Free Life desarrolla distintas iniciativas centradas en cuatro ámbitos de trabajo: Personas, Empresas, Educación y Administraciones Públicas.

Manifiesto Mobile Free Life

7 años dan para mucho. Para conocer a muchos compañeros de clase, de trabajo, amigos, parejas, e incluso a tus hijos. Dan para viajar a muchísimos lugares, conocer nuevas ciudades, su cultura, sus costumbres y su gastronomía. Para leer muchos libros, ver muchas películas, escuchar muchas canciones, disfrutar de muchas comidas familiares y de cenas románticas. Dan para dar y recibir muchos abrazos, besos, caricias y, sobre todo, muchos ‘te quiero’. Dan para muchas miradas de complicidad, sonrisas sinceras y gestos que lo dicen todo. 7 años dan para vivir mucho. Pero en lugar de todo esto, pasarás 7 años acumulando followers en lugar de conocer personas; compartiendo fotos en Instagram en vez de momentos con los tuyos; almacenando lugares en una tarjeta SD y no en tu memoria; leyendo mensajes en lugar de historias, escuchando audios y no música, y riéndote con memes en un grupo de WhatsApp cuando podrías estar riéndote en cualquier bar con tu grupo de amigos. Y sí, enviarás y recibirás muchos ‘te quiero’, muchos emojis de corazones, y caritas con besos… en lugar de sentirlos. Porque, según nuestros datos, pasarás más de 7 años mirando la pantalla de tu móvil en vez de los ojos de tus seres queridos. A no ser que hagas algo para remediarlo.