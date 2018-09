La misteriosa desaparición del iPhone X y otros detalles que Apple prefiere ocultar Con solo diez meses de vida, el terminal que presentaron en 2017 deja de venderse. No se trata, sin embargo, del único misterio que rodea a los de Cupertino

Cuando aún colea la resaca de la presentación de los últimos terminales de Apple, el iPhone XS y iPhone XS Max, y cuando parece que los de Cupertino «no lo podían hacer mejor», toca analizar ciertos detalles que la compañía que dirige Tim Cook se empeña en ocultar.

Seamos claros. Apple tiene muchas virtudes y su nombre forma ya parte de la Historia de la tecnología. Pero también tiene fallos. Muchos. Y son expertos en que pasen desapercibidos.

Por ejemplo, ¿has intentado comprarte el iPhone X a través de la web de Apple? Ni lo intentes. No podrás. El terminal que presentaron el pasado año los de Cupertino se ha esfumado. Y eso que era «el futuro de los smartphones, con un diseño revolucionario que es todo pantalla, carga inalámbrica y una cámara trasera espectacular», según la propia compañía.

En la página web de Apple no aparece el iPhone X

El iPhone X ha dejado de venderse como también eliPhone 6S, 6S Plus y el iPhone SE. Estos últimos es algo más normal porque cada vez que sale a la venta un nuevo terminal, Apple deja de vender el modelo más antiguo y baja el precio del más nuevo. También ha tenido que ver en esta decisión el hecho de que estos dispositivos fueron los últimos que incluían el conector «jack» para los auriculares, ya que con el iPhone 7 se lanzaron los AirPods, los cargadores inalámbricos.

Pero lo que no es normal es que el iPhone X -que tenía que tener una rebaja- ya no se encuentre a la venta de forma oficial. Sólo en las App Store que tengan unidades, los usuarios podrán adquirir un iPhone X. Pero quienes intenten comprarlo a través de la web oficial de Apple, no encontrarán el iPhone X, salvo a la hora de hacer comparativas. Entonces, la compra también resulta fallida. «Disponible en distribuidores autorizados», avisan. Es decir, sólo se venderá el stock que quede.

Con solo diez meses de vida (salió a la venta en noviembre de 2017), el iPhone X es ya historia. Aunque cabe destacar algo: el nuevo iPhone XS tiene el mismo precio inicial que el X (999 dólares) y tiene ligeras mejores prestaciones.

Sin AirPods nuevos ni adaptador Lightning

Pero el misterio del iPhone X no es el único que rodea a Apple. ¿Qué ha pasado con los AirPods? La «keynote» de este año finalizó sin rastro alguno de ellos, algo que ya se había rumoreado. No se sabe muy bien las razones pero si de algo presume Apple desde hace un par de años es de ser pioneros en lo inalámbrico (auriculares, carga...). Los AirPods nacieron con el iPhone 7 tras la supresión del «jack». Quizás sean verdad los últimos rumores que han rodeado a la compañía que apuntan a que no será hasta 2019 cuando los de Cupertino presenten unos nuevos auriculares inalámbricos que podrían incluir un sistema de cancelación de ruido y ser sumergibles.

Lo que tampoco Apple quiere que sepan sus usuarios es que los iPhone Xs y XR no incluirán ya el adaptador Lightning jack de 3,5 mm. A raíz del iPhone 7, la compañía incluía en la caja de sus nuevos terminales dicho adaptador para que los «Apple adictos» pudieran seguir utilizando los EarPods que vienen en la caja. Ahora, toca comprarlos a parte por un precio de 10 euros.

Ni rastro hubo ayer tampoco de la AirPower, la base de carga inalámbrica que Apple anunció en la «keynote» del pasado año y que dijo que saldría a la venta en 2018. El dispositivo permitía cargar hasta tres dispositivos diferentes: iPhone, AirPods y Apple Watch.

Imperdonable es también que Apple siga sin sacar un cargador de carga rápida como hacen ya el resto de compañías. Y más teniendo en cuenta que son móviles que pasan de los 1.000 euros.